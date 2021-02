La chiamata per i futuri startupper: tutti gli incontri formativi della camera di commercio di Padova

Con 298 startup innovative iscritte all’apposita sezione del registro imprese nel quarto trimestre 2020, la provincia di Padova si classifica al sesto posto in Italia per numero di imprese innovative di recente costituzione dopo Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna (dati Cruscotto di Indicatori Statistici di Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico e InfoCamere). Di queste, 117 si sono avvalse dello sportello AQI- Assistenza Qualificata alle Imprese della Camera di Commercio di Padova per la loro costituzione (terza Camera in Italia come servizio, dopo Milano e Roma). Un ecosistema quello dell’innovazione che non sembra aver particolarmente risentito del prolungato periodo di emergenza sanitaria ma che risulterà centrale per accelerare il processo di digitalizzazione del Paese e del territorio. Per questo, dal 23 febbraio al 1 aprile, la Camera di Commercio patavina organizza tre incontri informativi e formativi on line su costituzione e normative, agevolazioni e rapporto di lavoro nelle startup innovative.

Primo incontro

Durante il primo incontro previsto per martedì 23 febbraio, dalle ore 15 alle ore 17, Nicola Berti, Responsabile Sportello Nuova impresa e startup innovative della Camera di Commercio, e Jacopo Bellini, commercialista esperto in materia, parleranno di “startup innovative normativa, agevolazioni e semplificazioni”

Il programma

A seguire, mercoledì 31 marzo sempre dalle ore 15 alle ore 17, l’incontro “Gli incentivi per le startup innovative e le nuove misure” con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico e di Invitalia.

Il webinar sarà l’occasione per illustrare le principali misure nazionali a sostegno delle startup innovative durante l’intero ciclo di vita, dalla fase di avvio delle attività fino alla crescita e maturità sul mercato. L’introduzione ai lavori sarà a cura di Roberto Crosta, Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova, che presenterà lo sportello startup innovative dell’ente padovano. Seguiranno gli interventi di Emanuele Parisini - Ministero Sviluppo Economico sul tema delle policy e degli incentivi per le imprese innovative, e di Massimo Calzoni – Invitalia che farà un focus sugli strumenti gestiti dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo. In particolare, si farà riferimento agli incentivi: Smart&Start Italia, Voucher 3i e il tanto atteso Smart Money.

“Rapporti di lavoro-Il lavoro nelle startup innovative”sarà l’approfondimento al centro del terzo e ultimo incontro di giovedì 1 aprile, dalle ore 15 alle ore 17, con Roberta Saggioro, avvocato, e Jacopo Bellini, commercialista.