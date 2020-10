Aperte le iscrizioni per la "Grande macchina del mondo": tutte le proposte per le scuole, dall’infanzia alla secondaria di I°

Torna completamente rinnovata e riorganizzata la Grande Macchina del Mondo, il programma gratuito di iniziative didattiche del Gruppo Hera e promosso da AcegasApsAmga. Non si tratta solo di una nuova edizione, ma di un programma di attività completamente inedite e riorganizzate per venire incontro alle rinnovate necessità di insegnanti e famiglie: dai percorsi in presenza a quelli a distanza, dai webinar agli eventi legati ai temi ambientali. Aperte le iscrizioni fino al 10 novembre.

Le proposte

La proposta educativa che abbraccia i temi legati alla sostenibilità, è rivolta a tutte le scuole, dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Dopo aver consultato il catalogo disponibile on-line (area scuola del sito istituzionale www.acegasapsamga.it), gli insegnanti potranno richiedere la partecipazione alle attività compilando il modulo on-line all’indirizzo www.gruppohera.it/scuole entro martedì 10 novembre.

19 percorsi inediti a distanza e in presenza

Il nuovo programma è strutturato in una variegata selezione di 19 proposte, dedicate ai tre temi portanti del La Grande Macchina del Mondo, acqua, energia e ambiente. Le varie attività sono state pensate per venire incontro alle necessità delle scuole, sono quindi disponibili percorsi diversificati anche per modalità di svolgimento: alcuni corsi fruibili in aula, altri a distanza, e altri ancora in forma combinata. Sarà possibile, infatti, scegliere laboratori in diretta, con streaming e call conference, ma anche richiedere percorsi offline, con il supporto di kit didattici, video e podcast. Per ognuna di queste modalità, gli esperti e educatori saranno a supporto degli insegnanti.

Un programma con tante novità da scoprire

Gli alunni verranno stimolati da originali cartoon con supereroi in missione contro sprechi e inquinamento e da esploratori amici del pianeta; con l’utilizzo della grafic novel creeranno avatar che sfruttando abilità speciali metteranno in campo azioni positive trasformandosi in paladini dell’ambiente. Grazie alla metodologia della gamification si cimenteranno in giochi di ruolo ed esplorazioni per risolvere problemi raggiungere obiettivi green, supereranno prove scoprendosi veri detective della sostenibilità. Durante i laboratori grafico-creativi realizzeranno Meme sui temi di acqua, energia e rifiuti e parteciperanno a dibattiti a squadre e quiz, sfidandosi a colpi di sostenibilità.

Scuole dell’infanzia

Per i più piccoli sono stati studiati 2 specifici percorsi didattici, il primo differenziato sui 3 macro-temi, ambiente, energia e acqua, che prevede attività sia a distanza che in presenza, il secondo incentrato invece sul tema acqua e realizzabile in presenza.

Cartoon Heroes coinvolge i bambini attraverso la visione di un divertente e originale cartoon, creato appositamente per La Grande Macchina del Mondo. Il percorso, coinvolge gli alunni sia in presenza che a distanza, vede protagonista del cartone animato uno dei supereroi della Grande Macchina del Mondo: Goccia, per il tema acqua, Miccia per il tema energia e Smacchia per il tema ambiente.

Kids For Future! è un percorso che sviluppa la naturale sensibilità dei bambini per il tema ambientale: l’educatore giunge a scuola in veste di Esploratore SuperAmico dell’ambiente e accompagna i bambini alla scoperta dell’acqua e del suo uso consapevole attraverso prove e giochi a tema.

Scuole Primarie

La proposta per le scuole primarie è estremamente articolata e si divide in attività realizzabili in presenza oppure a distanza, adattandosi al meglio alle necessità degli insegnanti. Per le classi 1° e 2° ad esempio è stato studiato uno percorso di storytelling creativo intitolato Grafite lascia il segno! che utilizza il mondo del fumetto per introdurre i bambini a tematiche importanti come la sostenibilità ambientale. Realizzato interamente a distanza, grazie a un collegamento online in diretta, i bambini diventano protagonisti del percorso creando degli avatar, personaggi con capacità e abilità speciali grazie alle quali mettono in campo azioni positive per il Pianeta. Spostandosi sulle classi 3°, 4° e 5°, tra le varie attività offerte, è disponibile il laboratorio esperienziale La misteriosa macchina del tempo svolto in presenza e sempre declinato nei 3 macro-temi, ambiente, energia e acqua: in questo caso i bambini si trasformano in detective della sostenibilità, affrontando prove e sfide tematiche da superare in gruppo.

Scuole Secondarie di 1° grado

Mano a mano che sale l’età di riferimento, cresce anche il livello di approfondimento dei temi e di coinvolgimento dei ragazzi, con un’attenzione più dettagliata sul tema degli obiettivi sostenibili promossi dall’Agenda 2030. Tra le numerose proposte si segnala Quale carta per l’Ambiente? percorso strutturato per essere realizzato a distanza, basandosi sulla tecnica del gioco di ruolo e il dibattito a squadre. Divisi in gruppi, agli alunni viene sottoposto un caso di studio, un evento realistico riguardante i tre macro-temi ambientali: ogni gruppo interpreta il ruolo di un differente portatore d’interesse, discutendo il tema sia dal punto di vista dei vantaggi, ma anche dei rischi e delle problematiche.

Un altro esempio interessante è Green Match: per un pugno di ambiente, un grande quiz a distanza che vedrà le classi sfidarsi sui temi della sostenibilità. Ispirato alla trasmissione “Per un pugno di libri”, sarà proprio Patrizio Roversi, presentatore del noto programma, a collaborare con l’educatore per coordinare il match finale in cui si scontreranno le tre migliori classi da tutti i territori coinvolti.

Completa l’offerta il laboratorio speciale Into Street, realizzabile in presenza e a distanza, e dedicato agli alunni dagli 8 ai 13 anni. Costituito da più appuntamenti, il percorso prevede di introdurre i ragazzi a forme espressive stimolanti e moderne legate all’arte pubblica di strada: la proposta ha l’obiettivo di fornire elementi utili agli studenti a diventare cittadini consapevoli, capaci anche di diffondere messaggi legati alla sostenibilità.

Gli eventi green e il portale web per insegnanti e famiglie

Data l’importanza di coinvolgere attivamente grandi e piccoli sui temi ambientali, anche le proposte dedicate a docenti e famiglie sono state ulteriormente arricchite in questa nuova edizione.

Il portale web dedicato ad insegnanti e famiglie è stato rinnovato e spazia dai contenuti utilizzabili per approfondimenti in classe ai seminari dedicati ai docenti, fino a contenuti dedicati alle famiglie.

Gli insegnanti potranno seguire i webinar formativi per approfondire i temi del progetto, inquadrati all’interno degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Mentre nella sezione Hera tools sono disponibili supporti multimediali per approfondimenti in classe sui temi ambientali.

Per le scuole e le famiglie saranno inoltre organizzati 3 eventi virtuali in diretta dedicati alle giornate mondiali simbolo per l’ambiente. Tra i protagonisti testimonial speciali di esperienze e progetti innovativi in campo ambientale. Rinnovata e arricchita infine l’area famiglie con sfide green, quiz e giochi sulla sostenibilità da provare a casa con i ragazzi.

