Un modo diverso per fare teatro: aperte le iscrizioni ai corsi di improvvisazione teatrale CambiScena

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di improvvisazione teatrale 2020-21 per adulti organizzati, realizzati e promossi dall’Associazione Culturale CambiScena di Padova. Un modo diverso per fare teatro, una disciplina divertente, dinamica e coinvolgente adatta a tutti. La prima lezione è di prova, gratuita e senza impegno di iscrizione.

I corsi

CambiScena organizza da più di 10 anni a Padova corsi annuali di improvvisazione teatrale per adulti all’interno della “Scuola di improvvisazione teatrale CambiScena” avvalendosi della collaborazione di docenti e formatori professionisti del settore.

Quando le lezioni di prova

Le lezioni di prova dei corsi di 1° anno 2020-21 si terranno lunedì 21 e mercoledì 23 settembre 2020 dalle ore 20 alle ore 22.30 presso il Patronato Don Bosco (via Adria, 2 – Padova). Una prima lezione vera e propria, con esercizi pratici e giochi teatrali, per poter sperimentare dal vivo questa affascinante disciplina in un clima stimolante e divertente. La prima lezione di prova è gratuita e senza impegno di iscrizione al corso annuale e non è richiesta nessuna esperienza teatrale pregressa. Per partecipare è necessario aver compiuto 18 anni e aver compilato il form di iscrizione che si può trovare online sul sito www.cambiscena.it. Tutte le lezioni, i corsi e le attività di formazione organizzate e promosse da CambiScena rispetteranno le norme vigenti in materia di contenimento del COVID-19.

La scuola di improvvisazione teatrale

La scuola di improvvisazione teatrale CambiScena comprende il triennio (1°, 2° e 3° anno) di didattica base, apprendimento e allenamento delle tecniche e filosofie proprie del teatro d’improvvisazione e il gruppo amatori composto da allievi-improvvisatori con almeno 3 anni di formazione in continuo allenamento attraverso corsi e workshop di specializzazione.

Creare storie

Per CambiScena il teatro di improvvisazione è creare storie e personaggi, ambienti ed emozioni senza seguire un copione, senza scenografie o costumi, senza canovaccio o suggeritore, è interpretare “qui e ora” attraverso la spontaneità, l’ascolto, l’utilizzo di tecniche teatrali e drammaturgiche e il lavoro di squadra grazie al quale gli attori diventano registi-autori di sé stessi e del gruppo.

Una realtà tutt’altro che improvvisata

Se l’immaginario comune spesso accosta improvvisazione a imprecisione e superficialità, questa disciplina è nella realtà tutt’altro che improvvisata, essa richiede infatti preparazione, applicazione e molta pratica.

Informazioni

Lezioni di prova:

lunedì 21 e mercoledì 23 settembre 2020

dalle ore 20 alle ore 22.30

presso il Patronato Don Bosco in via Adria, 2 a Padova

Iscrizioni dal sito www.cambiscena.it o inviando una mail a info@cambiscena.it

