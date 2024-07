Its Red Academy, al via tre nuovi corsi

Indici di occupabilità medi superiori al 90 per cento a un anno dal diploma per gli studenti che concludono positivamente i corsi degli Istituti Tecnologici Superiori a Padova e provincia. Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) sono percorsi di alta specializzazione della durata di due anni. Consentono di acquisire conoscenze, abilità e competenze spendibili immediatamente sul mercato del lavoro perché i corsi sono progettati anche insieme alle imprese partner.

Gli iscritti

Sono quattro gli ITS dei quali la Provincia di Padova è socio fondatore : Meccatronico; Cosmo (area Moda); Digital; Red (aree Edilizia/PA/Marketing e Design). Si aggira intorno ai 560 il numero degli studenti attualmente iscritti al primo e secondo anno (questi ultimi neodiplomati) di questi quattro ITS. Il totale della popolazione degli ITS in territorio padovano è maggiore perché ai 560 si aggiungono gli iscritti a corsi che sono organizzati da Istituti Tecnologici Superiori che hanno sede in altre province (tra cui, per esempio l’Agroalimentare, con circa 50 iscritti).

Corsi post-diploma

Fra le novità in partenza attivati da ITS Red Academy, ci sono tre innovativi corsi di alta formazione post-diploma per prepararsi alle richieste del mercato attuale: si tratta dei corsi di Public Administration Manager, Energy Specialist 4.0 e Design manager Sistema Arredo. Partiranno a settembre a Padova e hanno tutti durata biennale.

Il percorso

Organizzati da Its Red Academy, Provincia di Padova, Confindustria Veneto Est e Confservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia, i tre percorsi rispondono alle esigenze dei settori corrispondenti (Pubblica Amministrazione, settore energetico e arredamento d’interni) alternando le ore di lezione teorica all’esperienza pratica in laboratorio. La formazione, infatti, prevede 1.800 ore di formazione, divisi in 900 ore di attività didattica e 900 di stage.

I commenti

Alla conferenza stampa di presentazione partecipano il vicepresidente della Provincia di Padova con delega alla pubblica istruzione e alla formazione Luigi Alessandro Bisato, il presidente di Its Red Academy Cristiano Perale, Franco Berti di Confservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Luigi Bisato, consigliere provinciale con delega alla Pubblica Istruzione: «Gli ITS sono stati ideati per dare agli studenti iscritti, una formazione post-diploma che fosse immediatamente spendibile sul mercato del lavoro alla conclusione del biennio formativo: alla parte teorica è stata per questo motivo affiancata una parte pratica in azienda, di pari monte orario. In questi anni i dati ci hanno restituito una fotografia corrispondente alle attese, con indici di occupabilità altissimi a un anno dal diploma ITS. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla sinergia che si è creata fra realtà imprenditoriali, Provincia di Padova e istituti superiori, che ha permesso di individuare a monte le reali esigenze del mercato del lavoro e di lavorare insieme per rispondervi adeguatamente in termini di personale e di preparazione. Ora stiamo assistendo a un nuovo fenomeno: anche la Pubblica Amministrazione manifesta esigenze analoghe al mercato privatistico, in termini di ricerca di personale. È in atto, infatti, una fase di reclutamento molto ampia: ci sono tanti concorsi e le professionalità ricercate sono numerose ed elevate. Ecco, dunque, il motivo che ha portato alla progettazione del nuovo corso di PA Manager attivato a Padova che mira a preparare questi giovani a ottenere le conoscenze fondamentali per poi presentarsi ai vari concorsi pubblici».

«L’alta formazione post diploma di ITS Red Academy – sottolinea il presidente Cristiano Perale – significa creare percorsi formativi innovativi, ad alto contenuto tecnologico e attenti alle necessità del mondo produttivo. Non è un caso, quindi, che circa 9 studenti su 10 di ITS Red lavorino, in aziende o studi professionali, ad un anno dal diploma. Anche in questo caso, abbiamo definito un percorso formativo specifico, condividendo gli obiettivi con gli enti e le aziende di riferimento nel settore. I nuovi corsi che, si avvalgono di insegnanti che sono espressioni del mondo professionale e di alternanza tra lezioni teoriche e pratiche, rappresentano un’importante novità nel panorama formativo veneto. Prosegue pertanto la crescita della nostra proposta formativa che, dall’anno prossimo, si potrà avvalere della nuova sede che stiamo realizzando in via Orlandini».

«Molte delle nostre aziende associate – spiega Franco Berti, Direttore Confservizi Veneto Friuli Venezia – da diverso tempo lamentano difficoltà nel reclutare figure professionali capaci e specializzate da inserire nel proprio organico tecnico-operativo in grado di definire piani di monitoraggio e verifica, di pianificare attività di manutenzione coerenti con le risorse aziendali e di analisi dei costi/benefici. Questo è negli ultimi anni una costante difficoltà, cosicché quando il Direttore della Fondazione ITS Red Academy, l’ing. Casarin con il quale collaboriamo già alcuni anni, ci ha proposto l’idea di un corso di alta formazione tecnica specializzato e mirato per il settore delle utilities, ci è sembrato da subito un’idea brillate e una valida risposta alle esigenze dei nostri associati e delle comunità che rappresentano. Siamo soddisfatti della proficua collaborazione e sinergia che si è creata tra l’ITS Red Academy ed i responsabili del personale delle nostre aziende associate tra le quali Veritas, Acegas, Alto Vicentino Ambiente, Soraris, Etra nella definizione del piano di studi del corso Energy Specialist per il settore delle utilities».

«Quello del legno-arredamento è un settore che si avvale di elevate competenze tecnologiche e che ha bisogno di professionisti nell’ambito del design, della progettazione, ma anche nella programmazione dell’intero settore – commenta il Presidente del Gruppo Legno-Arredamento di Confindustria Veneto Est, Mirko Longo -. Il corso di Design Manager è strutturato sulle esigenze aziendali con un percorso formativo che affianca la didattica in aula con l’apprendimento diretto in azienda, utilizzando una modalità di formazione dinamica con alto valore professionalizzante».

I corsi

Public Administration Manager

Il corso di Public Administration Manager ha sede all’ITT Belzoni di via Speroni. La durata del corso di Public Administration Manager prevede 1.800 ore di formazione, delle quali 900 dedicate allo stage. La qualifica degli studenti del corso al termine degli studi è quella di Tecnico Superiore per il Business Management.

I PA Manager affiancano il R.U.P. nella verifica delle procedure relative agli appalti pubblici; gestiscono la manutenzione del patrimonio edilizio e forniscono assistenza tecnica su progetti dell’ente. Gli studenti acquisiscono specifiche competenze tecniche relative a risparmio e valutazione energetica, involucri edilizi ad alta efficienza, impianti termo-tecnici alimentati con energie alternative, acustica, domotica, valutazione di impatto ambientale e partecipano al team di progettazione. I corsisti impareranno a eseguire sopralluoghi nei cantieri, verificando lo stato di esecuzione dei lavori di costruzione/ristrutturazione/ bonifica e dell’attinenza con il progetto autorizzato. Sono competenti per verificare il rispetto delle norme in tema di sicurezza e riduzione dell’impatto ambientale, in collaborazione con i responsabili della progettazione e della Direzione Lavori.

Energy Specialist 4.0

Il biennio di alta formazione post diploma Energy Specialist 4.0, ha sede all’ITT Marconi di via Manzoni. Al termine del biennio si ottiene il diploma di Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici. Dal secondo semestre del primo anno fino alla fine del percorso di studi, le lezioni verranno erogate in modalità duale: 3 giorni in aula e 2 giorni in azienda.

La figura dell’Energy Specialist ha acquisito specifiche competenze, operando nell’analisi, nella progettazione e nella gestione di sistemi per la produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia per fabbricati civili e industriali. L’Energy Specialist è in grado di programmare e curare la gestione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto, analizza le prestazioni energetiche degli edifici ed è in grado di effettuare la valutazione energetica ed ambientale. Il professionista esegue verifiche strumentali e di funzionamento degli impianti, con particolare riguardo all’efficienza energetica e all’utilizzo di fonti rinnovabili. Interviene inoltre nelle diverse tipologie impiantistiche, applicando le procedure adeguate nei casi di anomalie di processo, promuove e cura la vendita di sistemi e servizi per l’energia, pianificando strategie di marketing e di comunicazione con conoscenza dell’inglese tecnico.

Design manager Sistema Arredo

Il corso biennale di alta formazione di “Tecnico superiore per il design sostenibile e l’innovazione nel settore legno e arredamento” si tiene all’ITT Belzoni.

Attraverso lezioni pratiche e attività laboratoriali, gli studenti acquisiscono competenze per la progettazione di soluzioni di interni, modellazione e renderizzazione. Gli studenti inoltre imparano ad operare agevolmente con il web e conoscere le tecniche di ricerca di marketing, a collaborare alla definizione del piano di marketing e di comunicazione sul prodotto/servizio e gestire il rapporto con il cliente, dall’offerta all’acquisizione dell’ordine.

ITS Red Academy

ITS Red Academy è uno dei quattro ITS di cui è partner la Provincia di Padova. Come annunciato qualche mese fa, prenderà in gestione un immobile in Via Orlandini, ex istituto professionale di proprietà della Provincia oggi adibito a magazzino, che sarà trasformato nel primo hub per laboratori ad alto contenuto tecnologico per gli studenti degli Istituti Tecnologici Superiori della Regione Veneto. La formula utilizzata è quella della concessione dell'immobile per trent’anni, a fronte del quale ITS Red investirà oltre otto milioni di euro – grazie a risorse proprie di ITS Red Academy e fondi PNRR per cinque milioni – per ristrutturarlo al fine di ospitarvi aule, laboratori e servizi dedicati ai corsi degli ITS Academy del Veneto entro la fine del 2025. L'intesa punta in futuro a ottimizzare i servizi per gli oltre 4.500 studenti degli 8 Istituti Tecnici Superiori Veneti.

