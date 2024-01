L’esperienza musicale a misura di bambini, ecco come partecipare ai laboratori promossi dal “Pollini” con U-Mus

Da oltre 20 anni il dipartimento di didattica della musica del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova promuove laboratori rivolti all’infanzia per incoraggiare lo sviluppo del talento in età precoce e nuove schiere di musicisti. Questo impegno dunque si conferma anche nel 2024, sempre con la collaborazione dell’associazione convenzionata U-Mus/Umanità in Musica (realtà impegnata nei campi della formazione, del sociale, della produzione e della ricerca) attraverso distinte attività per bambini in età prescolare (dai 3 ai 6 anni) e scolare (dai 7 ai 12 anni): fino a tutto il mese di maggio i due distinti laboratori si svolgeranno rispettivamente nei pomeriggi di martedì e mer coledì presso la succursale di via Venezia 2 a Tencarola (ex Istituto Clair).

Le prove gratuite

Per chi fosse interessato sono previste delle prove gratuite nei pomeriggi del 16 (ore 16.30) e 17 gennaio (ore 17.30) secondo la suddivisione sopraindicata, ossia il primo giorno i piccoli e il secondo i bambini più grandi (previa preiscrizione entro il 10 gennaio contattando 349 4543211 o umanitainmusica@gmail.com).

I laboratori

Il laboratorio per l’età prescolare (“Musica in gioco” - Laboratorio di propedeutica musicale) - prova gratuita martedì 16, ore 16.30 - consiste in un percorso esperienziale che introduce, con modalità ludico-espressiva, gli elementi primari del linguaggio musicale. L’attenzione sui diversi fenomeni acustici e forme musicali viene stimolata attraverso il corpo, il movimento, le parole e le strutture del discorso e le regole della comunicazione: insieme alla voce il corpo è il primo strumento musicale che abbiamo a disposizione.

Il laboratorio per l’età scolare (“Musicalmente” - Laboratorio di percussioni e alfabetizzazione musicale) - prova gratuita 17 gennaio, ore 17.30 - prevede un approccio globale alla musica, in cui il bambino è protagonista dell’esperienza, impara ad ascoltare e a cogliere caratteristiche specifiche, utilizza corpo e voce per esprimersi e vive la dimensione strumentale d’insieme grazie alla presenza dello “Strumentario Orff” (“Orff-Schulwerk”, una serie di strumenti didattici impiegati da Carl Orff), del pianoforte e di altri strumenti musicali. Gli obiettivi principali sono lo sviluppo delle capacità di ascolto, della musicalità e della creatività, incentivare la coesione sociale ed il lavoro in gruppo, trovare benessere e divertimento nella pratica musicale. Nel percorso il bambino ha anche la possibilità di apprendere semplici nozioni di lettura e scrittura musicale e tecniche di base di utilizzo di strumenti didattici.

Informazioni e prenotazioni

349 4543211

umanitainmusica@gmail.com

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Via Eremitani, 18 - 35121 Padova

049 8750648

www.conservatoriopollini.it

https://www.facebook.com/umanitainmusica/

