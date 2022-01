Ripartono gli incontri formativi del progetto “Insieme per crescere”

Ripartono da lunedì 31 gennaio gli incontri formativi per le famiglie con bambini fino ai 6 anni, promossi dal Settore Servizi Scolastici. È un’iniziativa che rientra tra le azioni previste dal progetto “Insieme per crescere”, un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 650 mila euro come vincitore del Bando Nazionale Prima Infanzia.

Gli incontri online

I primi incontri, che si svolgeranno in videoconferenza, sono tenuti dagli esperti delle associazioni Aspic e Arché, partner del progetto, con l’obiettivo di dare supporto alle famiglie rispetto alla crescita dei propri bambini e nello stesso tempo promuovere la formazione della genitorialità.

Gli argomenti utili ai genitori

«Gli incontri si propongono di offrire un’occasione di incontro e scambio tra genitori, - sottolinea Cristina Piva assessore alle politiche educative e scolastiche - dove ricevere ascolto e supporto. Toccano argomenti utili ai genitori che grazie alla professionalità dei partner coinvolti riescono a trasmettere e diventare propositivi nella soluzione dei problemi quotidiani e a potenziare il ruolo dei genitori e della coppia nello svolgimento della loro funzione educativa».

I temi

Sono previsti quattro temi, ciascuno dei quali è sviluppato in 6 incontri di un'ora e mezza ciascuno, di cui 3 consigliati per la fascia zero-tre e 3 per la fascia tre-sei.

Come partecipare

Per partecipare agli incontri è sufficiente collegarsi alla piattaforma nelle date e nell'orario indicato. Si può partecipare a singoli incontri oppure a uno o più cicli per intero.

Per informazioni: Settore Servizi Scolastici, tel. 049 8204061

Questo il programma degli incontri:

La gestione delle emozioni in famiglia. Gestire la rabbia e l’aggressività. Accogliere tristezza e paura

Relatrici: Vera Cabras e Serenella Cannas – ASPIC



Per la fascia 0-3 anni:

1° incontro: lunedì 31 gennaio 2022 ore 20.30 - 22

2° incontro: lunedì 7 febbraio 2022 ore 20.30 - 22

3° incontro: lunedì 21 febbraio 2022 ore 20.30 - 22

Per la fascia 3-6:

1° incontro: lunedì 28 febbraio 2022 ore 20.30 - 22

2° incontro: lunedì 7 marzo 2022 ore 20.30 - 22

3° incontro: lunedì 21 marzo 2022 ore 20.30 - 22



Tutti gli appuntamenti si terranno online al seguente link di accesso su piattaforma Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89622039584?pwd=c3d3VllrWjlhY2E vRnB0Z0FhTUpodz09

ID riunione: 896 2203 9584 Passcode: 475877



Crescere bambini sicuri di sé. Come sviluppare il senso di sicurezza nelle bambine e nei bambini

Relatrici: Vera Cabras e Serenella Cannas – ASPIC

Per la fascia 0-3 anni:

1° incontro: giovedì 17 febbraio 2022 ore 20.30 - 22

2° incontro: giovedì 3 marzo 2022 ore 20.30 - 22

3° incontro: giovedì 17 marzo 2022 ore 20.30 - 22

Per la fascia 3-6:

1° incontro: lunedì 28 marzo 2022 ore 20.30 - 22

2° incontro: lunedì 4 aprile 2022 ore 20.30 - 22

3° incontro: lunedì 11 aprile 2022 ore 20.30 – 22

Tutti gli appuntamenti si terranno online al seguente link di accesso su piattaforma Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89622039584?pwd=c3d3VllrWjlhY2EvRnB0Z0FhTUpodz09

ID riunione: 896 2203 9584 Passcode: 475877

Dire di sì e dire di no con parole adatte alla crescita

Relatrici: Alessandra Bocchio Chiavetto e Gloria Frizzarin – ARCHÈ

Per la fascia 0-3 anni:

1° incontro: martedì 1 febbraio 2022 ore 20.30 - 22

2° incontro: martedì 8 febbraio 2022 ore 20.30 - 22

3° incontro: martedì 15 febbraio 2022 ore 20.30 - 22

Per la fascia 3-6:

1° incontro: lunedì 7 marzo 2022 ore 20.30 - 22

2° incontro: lunedì 14 marzo 2022 ore 20.30 - 22

3° incontro: lunedì 21 marzo 2022 ore 20.30 - 22

Tutti gli appuntamenti si terranno online al seguente link di accesso su piattaforma google Meet

https://meet.google.com/ojs-edwm-krt

Fare squadra tra genitori: il buon clima in famiglia e la gestione creativa dei conflitti

Relatrici: Alessandra Bocchio Chiavetto e Gloria Frizzarin – ARCHÈ

Per la fascia 0-3:

1° incontro: mercoledì 2 febbraio 2022 ore 14 - 15.30

2° incontro: mercoledì 9 febbraio 2022 ore 14 - 15.30

3° incontro: mercoledì 16 febbraio 2022 ore 14 - 15.30

Per la fascia 3-6:

1° incontro: venerdì 25 febbraio 2022 ore 14 - 15.30

2° incontro: venerdì 4 marzo 2022 ore 14 - 15.30

3° incontro: venerdì 11 marzo 2022 ore 14 - 15.30

Tutti gli appuntamenti si terranno online al seguente link di accesso su piattaforma google Meet

https://meet.google.com/ojs-edwm-krt

Il progetto

Il progetto “Insieme per crescere” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. https://www.conibambini.org/ ”

