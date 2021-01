Orientatutti: due weekend dedicati all’orientamento per tutte le fasce d’età

Dopo quasi un anno dall’inizio della pandemia, mesi di DAD e limitazioni che sarebbero state impensabili nel mondo pre-COVID19, Accademia delle Professioni insieme all’Istituto Superiore per il Made in Italy e le Scuole della Formazione Professionale DIEFFE mettono a disposizione l’esperienza ultra-trentennale nel mondo della didattica e dell’educazione, al servizio di quelle persone e famiglie che stanno affrontando un’importante scelta per il futuro.

Iniziativa gratuita

Orientatutti è un’iniziativa gratuita, promossa dal polo didattico e formativo di Noventa Padovana che aggrega significative realtà scolastiche del territorio con la collaborazione di un partner scientifico d’eccellenza: CRESCO Centro di supporto alla genitorialità e sviluppo del potenziale di crescita e apprendimento, dall’infanzia all’età adulta. CRESCO vanta un’equipe di oltre 20 professionisti, al servizio di famiglie e istituzioni per il sostegno allo studio e per un efficace affiancamento nel percorso di crescita dell’individuo.

I colloqui

I colloqui individuali si terranno online, previa prenotazione obbligatoria sul sito, nelle giornate di venerdì 22 e 29 gennaio dalle 15 alle 19 e sabato 23 e 30 gennaio dalle 10 alle 13.

Si tratta di una valida opportunità nell’ambito dell’orientamento scolastico e consulenza didattica, che ancora una volta sfrutta la modalità web, suddiviso in fasce d’età:

Post medie: colloqui individuali o "di famiglia" con uno psicologo esperto in valutazione dell'età evolutiva, sviluppo del potenziale e apprendimento.

Post diploma: consulenza didattica mirata all'orientamento post diploma tra Università, Master e Alta Formazione professionalizzante

: consulenza didattica mirata all’orientamento post diploma tra Università, Master e Alta Formazione professionalizzante Adulti che vogliono tornare sui banchi di scuola: un team di consulenti specializzati per consigliarti sulla miglior soluzione personalizzata.

