Nasce a Padova l’Academy delle professioni: un innovativo progetto di formazione imprenditoriale e manageriale

Nasce a Padova l’Academy di alto profilo dedicata alla formazione di nuovi talenti, futuri professionisti e manager, con approccio business oriented e professionalizzante, in collaborazione con le principali aziende del Triveneto.

La business school

L’Accademia delle Professioni, da oltre 35 anni polo didattico di riferimento in Italia per corsi di alta formazione e master in ambito tech digital e food & beverage e con più di 3mila allievi che si formano ogni anno in 7 sedi operative tra Veneto, Lombardia ed Emilia, lancia Business School: un innovativo progetto di formazione imprenditoriale e manageriale del Padovano, con l’obiettivo di creare sinergie tra gli allievi e le imprese del territorio.

Le professioni emergenti

Il progetto nasce dalla vision di Accademia delle professioni rivolta ad una sempre maggiore formazione di qualità che risalti l’approccio pratico all’apprendimento e dedicato alle professioni emergenti che stanno trainando il mercato del lavoro. Per questo lo studio e la progettazione di una Business School di alto profilo con forte orientamento allo sviluppo del business, rivolta a neolaureati che vogliono entrare nel mondo del lavoro acquisendo un forte vantaggio competitivo, e a professionisti che intendono approfondire le proprie conoscenze o aggiornare le proprie competenze per un upgrade di carriera, o per ricollocarsi con rapidità ed efficacia.

Rispondere alle esigenze delle aziende del territorio

«La Business School vuole rispondere alle esigenze delle aziende del territorio Italiano - spiega Federico Pendin, Dirigente Accademia delle Professioni - che richiedono professionisti con competenze allineate alle reali esigenze di mercato, utilizzando per questo una metodologia orientata al business con una parte esperienziale preponderante».

L'offerta formativa

L’offerta formativa è dedicata agli ambiti delle Risorse Umane, Administration & Finance, Marketing & Retail, con rilascio di una Certificazione delle Competenze riconosciuta e spendibile a livello europeo (EQF 4 e EQF 5), e percorsi che spaziano da corsi specialistici a master full-time e part-time, fino a MBA.

I corsi

I primi corsi sono già in fase di attivazione:

A breve saranno programmati ulteriori percorsi: Master in HR Management, Master in Gestione e Sviluppo d’Impresa (MBA), Master in E-commerce & Retail Management, Master in Content & Video Production.

I punti di forza della Business School

La chiave di svolta di questa Business School è data dalla netta connotazione professionalizzante: i partecipanti acquisiscono nozioni, metodologie e competenze in grado di anticipare la richiesta del mercato.

Le aziende

Prestigiose partnership con imprese d’eccellenza del territorio nazionale sono state siglate per poter permettere agli allievi di avvicinarsi al mondo del lavoro, attraverso Project Work e Tirocini. Tra queste spiccano aziende come Manpower, TeamSystem, PCA Broker, CTP - Ceccato, Tormen & Partners, Omniaweb Italia, Websonica, I-Center Tag Padova, Medi K, B-Happy LTD-Cambridge, Piron, Bovis, Fraccaro, Venpa.

La formazione pratica

Durante il percorso gli allievi svolgeranno, in affiancamento a lezioni teoriche, una formazione pratica esperienziale nei laboratori della sede di Padova e presso innovation-hub dedicati, oltre a visite didattiche presso le stesse aziende che supportano il progetto. Un legame con il territorio che garantisce non solo un’alta qualità formativa, ma anche una vetrina di visibilità per il recruitment di talenti e networking continuo con professionisti del settore.

Il supporto

Accademia delle Professioni Business School mette a disposizione degli allievi un Career Service dedicato al supporto alla carriera e all’attività di matching con le imprese partner. La Faculty d’eccellenza annovera tra i propri docenti grandi professionisti, manager e consulenti di vari ambiti e settori, volti noti a livello nazionale ed internazionale.

Digitalizzazione delle credenziali

In questo particolare momento storico, segnato da un profondo cambiamento ed una forte accelerazione verso il digitale, Accademia delle Professioni, avvalendosi del supporto di un partner internazionale, ha intrapreso il più grande progetto Europeo di digitalizzazione delle credenziali. Questo per permettere a tutti gli alumni di integrare le credenziali dei titoli conseguiti ai propri profili social e Curriculum Vitae, rendendone sempre evidente e verificabile l'autenticità.

Info: https://www.accademia.me/business-school/