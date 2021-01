Al via da febbraio due percorsi gratuiti per le attività commerciali del bacino termale

In arrivo due percorsi di formazione totalmente gratuiti a disposizione delle attività commerciali del bacino termale grazie alla proposta del Distretto Territoriale del Commercio delle Terme Euganee Water in emotion 2.0, realizzata in collaborazione con i comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme ed il supporto di Ascom Servizi Padova.

Il primo ciclo

Il primo ciclo di incontri si terrà da febbraio a marzo e avrà come tema “L’accoglienza ai tempi del Covid: come comunicare efficacemente con i clienti”, un percorso di 10 ore in videoconferenza, che avrà inizio giovedì 11 febbraio dalle 20.30 alle 22.30, affidato allo psicologo del lavoro e CEO di Networking Training Luigi Migliore. Verranno messi in luce nuovi approcci e strategie rivoluzionarie per raggiungere il cliente dopo il periodo dell’emergenza.

La seconda opportunità

La seconda opportunità formativa è dedicata a “Vetrinistica e Visual Merchandising”. Lunedi 12 aprile e 19 aprile dalle 9 alle 12, sempre in videoconferenza, il formatore e visual merchandaiser Federico Donadello, che darà le indicazioni più efficaci per allestire vetrine attrattive che siano anche veicoli di marketing efficace.

Come iscriversi

Per ogni info e per le iscrizioni rivolgersi a: segreteriacorsi@ascompd.com – 049 8209826

https://www.ascompd.com/index.php/comunicazione/dal-territorio/6476-water-in-emotion-2-0-la-formazione-gratuita-da-febbraio-con-il-distretto-delle-terme-euganee.html