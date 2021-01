Nuovi corsi del progetto Scholé: dalla street art alla fotografia, dal teatro alla stampa 3D

Sono aperte le preiscrizioni per i laboratori promossi dal progetto Scholé, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, negli Istituti Valle e Briosco dell'Arcella. Innumerevoli e per tutti i gusti le attività proposte: dalla street art alla fotografia, dal teatro alla stampa 3D a disposizione dei ragazzi che partiranno appena le normative sanitarie lo renderanno possibile.

Le scuole oltre gli orari di didattica

«I laboratori riempiranno letteralmente le scuole oltre l'orario della didattica facendole divenire delle vere e proprie Community School, dei luoghi di riferimento per l'intero quartiere. Stiamo così allestendo le condizioni per la boccata d'ossigeno che i ragazzi e le ragazze stanno aspettando: occasioni di apprendimento e socialità in cui siano loro responsabilmente protagonisti. Si tratta della nostra risposta alle conseguenze di una privazione prolungata che rischia di avere effetti di lungo periodo sull’apprendimento e, più in generale, sulla dispersione scolastica, che già mostrava tendenze negative prima della crisi. E che colpisce particolarmente i minori che vivono in famiglie in condizione di svantaggio socioeconomico, le cui esigenze immediate, oggi, sono ancor più focalizzate a garantire la disponibilità dei beni materiali essenziali, a scapito dell’investimento in educazione».

Accedendo al sito https://percorsiconibambini.it/schole/ sarà possibile informarsi sulle attività in programma e accedere alla scheda di preiscrizione

Ecco i laboratori fin d'ora in programma a cui è possibile iscriversi:

Teatro e performance di strada (sede ITS Valle - età: 14-17 anni)

Si tratterà di un laboratorio di didattica teatrale anche con l’utilizzo di tecniche di teatro dell’oppresso finalizzato alla creazione di performance teatrali di max 20-30 minuti da realizzare in luoghi sensibili del territorio identificati dalla scuola e dall’amministrazione comunale (piazze, parchi, parrocchie) anche in maniera itinerante e/o durante manifestazioni pubbliche presenti sul territorio.

Drammaturgia e teatro (sede: IC Briosco - età: 11-13 anni)

Saranno trattati esercizi di didattica teatrale di base, uso dello spazio, espressività corporea, analisi ed espressione delle emozioni, lavoro sul gruppo e la relazione in scena e fuori scena. Verranno creati testi drammaturgici originali e successivamente messi in scena aperta al pubblico e soprattutto ai ragazzi delle scuole in cui si svolgono i laboratori.

Laboratorio Artistico Espressivo - 3D (sede: ITS Valle - età: 14-17 anni)

Il corso prevede l’apprendimento di tutti gli step fondamentali per iniziare a produrre oggetti grazie ad un computer unito ad una stampante 3D, una combinazione con un potenziale infinito.

Fotografia (sede: ITS Valle - età: 14-17 anni)

Attraverso l’apprendimento del linguaggio fotografico e l’utilizzo delle nuove tecnologie il laboratorio si prefigge di identificare e riflettere sui punti di forza e sulle problematiche della comunità, favorire lo scambio di opinioni, contribuire alla lettura e alla conoscenza del territorio, diffondere ricerche sul valore della bellezza e dell’Arte, generare dinamiche positive mediante mostre ed installazioni, e più in generale momenti di confronto.

Comunicazione 2.0 (sede: ITS Valle - età: 14-17 anni)

Costituzione di una vera e propria redazione formata dai ragazzi che durante l’arco del progetto utilizzeranno diversi strumenti (socialmedia, portali web, app, strumenti di documentazione quali smartphone, foto e videocamere) con l’obiettivo di comunicare le diverse azioni del progetto in campo e sviluppare inchieste sul territorio.

Produzione di musica digitale (sede: ITS Valle - età: 14-17 anni)

L’obiettivo del corso è quello di sviluppare competenze di gestione del materiale audio digitale, acquisendo abilità nella ripresa e nella gestione di materiale audio. Durante il corso i frequentanti realizzeranno delle tracce musicali originali utilizzando Virtual Instruments e un software per la produzione e il mixaggio audio.

Video Editing (sede: ITS Valle - età: 14-17 anni)

Il laboratorio offre l’occasione di acquisire competenze nella ripresa video, nella scrittura e di sperimentare l’uso di linguaggi audiovisivi attuali, accompagnando i partecipanti nell’elaborazione di un video dedicato all’analisi di uno o più prodotti delle industrie cinematografiche e televisive (video saggio, documentario, interviste, ecc).

Spark AR (sede: ITS Valle - età: 14-17 anni)

La Realtà Aumentata (AR) è una esperienza interattiva progettata per essere applicata in un contesto reale, dove gli oggetti fisici vengono “aumentati” con informazioni aggiuntive: ad esempio, possiamo far comparire del testo vicino ad un quadro, far sentire una voce narrante o animare ed interagire con il quadro tramite l’aggiunta di modelli 3D: così facendo, lo strato “virtuale” si amalgama al reale senza alcun limite all’esplorazione. Spark AR è un framework per creare contenuti AR per Instagram e Facebook con milioni di visualizzazioni ogni giorno. Il corso si focalizza sulle tecniche base per creare il tuo filtro partendo da zero.

Street Art e realizzazione murales (sede: IC Briosco - età: 11-13 anni)

Il percorso si articolerà esaminando le principali tecniche della street art: poster art, college art, stencil art, spary art. Per ogni tecnica saranno illustrati in aula esempi di artisti che la utilizzano e di loro realizzazioni indoor e oudoor; i docenti spiegheranno le fasi e i materiali di ideazione, progettazione e realizzazione, delle opere che i ragazzi a loro volta eseguiranno per ottenere delle opere personali da elaborare e realizzare nel concreto.

Social Media Management (sede: ITS Valle - età: 14-17 anni)

Insegnare un utilizzo pienamente consapevole dei social network, sia in quanto cittadini che professionisti. I ragazzi e le ragazze nativi e native digitali apprenderanno l’importanza di ogni loro azione quando sono “online” e l’impatto che i social network potrebbero avere sulle loro carriere. Si tratta di un’opportunità per apprendere i segreti del mestiere di Social Media Manager.

Soft skills - alla scopertà di sé (sede: ITS Valle - età: 14-17 anni)

Nella comunicazione e nella vita è importante avere consapevolezza e conoscenza di se stessi per poter comunicare con il mondo e saperlo ascoltare. Questo modulo è pensato con una struttura dinamica e non solo nozionistica, l’obiettivo è spingere i partecipanti a porsi domande e ad entrare in un’ottica di possibilità espressiva.

Scholé

Scholé nasce per contrastare la povertà educativa nel quartiere Arcella di Padova. Il progetto, della durata di quattro anni, è stato finanziato con 844mila euro dall'impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Grazie a questo progetto gli Istituti Valle e Briosco, diverranno delle “community school”, aprendo le porte al quartiere oltre l'orario della didattica e rendendoli centri di trasformazione dell'Arcella.

Partner di Scholé sono: Cosep Cooperativa sociale (capofila), Istituto Valle, Istituto Briosco, Equality cooperativa sociale, Centro Servizi Volontariato di Padova, Comune di Padova, associazione TechStation, cooperativa Sestante, associazione Domna, associazione Terracrea, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della socializzazione dell’Università di Padova, Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova (ente valutatore).

Il progetto

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org