Tra food pairing, menu engineering e gastrosofia: tutti a “scuola” con gli chef del futuro

Food pairing, è la scienza che studia le tecniche di abbinamento degli alimenti tra loro e tra gli alimenti e i drink. È una delle tante nuove competenze che viene richiesta dal mondo della gastronomia e dell’alta cucina. I futuri chef e cuochi non possono dunque prescindere dalle innovazioni che il comparto ricerca con sempre maggiore insistenza. I nuovi professionisti del settore sono chiamati ad avere specializzazioni sempre più marcate in un mercato che si sta trasformando ed è diventato maggiormente competitivo.

Il percorso formativo

A Padova è stato ideato un percorso formativo che unisce la tradizione alle nuove tendenze in ambito enogastronomico per formare i professionisti del domani. Il corso “Alta Cucina e Management della Ristorazione” di Accademia delle Professioni è, da questo punto di vista, un unicum perché garantisce un approfondito lavoro sulle tecniche di educazione sensoriale, propedeutico alla degustazione degli ingredienti, ma anche di vino, birra e distillati, il food pairing appunto, senza tralasciare principi di nutrizione e biochimica degli alimenti, gastrosofia e studio delle biodiversità Italiane.

La lezione inaugurale, gratuita e aperta al pubblico

Taglio del nastro per la III edizione Italiana il 13 febbraio 2023 con la lezione inaugurale a porte aperte che si terrà presso la sede di Noventa Padovana, in via Risorgimento 29, dalle ore 18 alle ore 20. Una straordinaria esperienza alla presenza di Federico Menetto, Business Angel e Docente del Master. La lezione inaugurale, gratuita e aperta al pubblico.

Le competenze

Sono previste anche materie di taglio manageriale: food marketing, menù engineering, food & beverage management sono solo alcune delle competenze che vanno a completare questa figura di cuoco “ultra-moderno”, che sa partire da un’accurata selezione ed analisi della materia prima, applicare tecniche di lavorazione e anche conservazione d’avanguardia, individuare i punti di forza sul mercato per valorizzare il proprio piatto e venderlo calcolandone costi e marginalità.

I feedback

«L’innovazione è fondamentale anche per un settore fortemente legato alla tradizione come quello della ristorazione – afferma Federico Pendin, Presidente di Fondazione San Nicolò a cui Accademia delle Professioni fa riferimento – il mercato chiede competenze nuove e cerchiamo di rispondere a questa esigenza. Il nostro career service, che accompagna nel mercato del lavoro i nostri studenti, riceve costantemente feedback con storie di successo, di ragazzi e ragazze che sono riusciti a imporsi con lavori, anche consulenziali, completamente nuovi».

