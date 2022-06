Selvazzano Dentro insieme ad “Ali di vita” e i volontari della Croce Rossa per il corso sui disturbi alimentari

In occasione della settima Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari del 2 giugno, la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione “Ali di Vita odv” e CSV di Padova e Rovigo ha organizzato un corso sui disturbi alimentari (DA) rivolto ai Volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Selvazzano Dentro, sviluppato in due appuntamenti al Centro Civico “F. Presca” a San Domenico alle ore 20.30, il primo del 27 maggio rivolto agli Operatori del Sociale e il secondo di mercoledì 8 giugno rivolto ai Volontari TSSA.

«I Disturbi Alimentari – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – sono una patologia molto complessa e subdola che coinvolge in Italia oltre 3 milioni di persone, secondo i dati del Ministero della Sanità, in particolare per la fascia di età dai 14 ai 24 anni anche se negli ultimi anni sono aumentati gli esordi in età pre-adolescenziale. E’ molto importante diffondere le corrette informazioni riguardo la malattia attraverso eventi o incontri di sensibilizzazione, avvicinando le famiglie, insegnanti, educatori, allenatori perché prevenire riconoscendo tempestivamente queste malattie significa diminuire il rischio di cronicizzazione e una maggior possibilità di guarigione. L’Associazione “Ali di Vita” con le numerose iniziative che organizza nel territorio da anni offre alla Cittadinanza la possibilità di conoscere a fondo questi disturbi che sono dei disagi profondi e che purtroppo spesso si trasformano in patologie di difficile cura. Parlarne, sensibilizzando le persone, significa già mettere in campo azioni preventive, conoscere i sintomi di queste problematiche, significa fermarle prima che diventino un problema».

Il corso tratta il tema dei Disturbi Alimentari (DA) Aspetti medici e psicologici con la presenza di due esperti relatori: Dott.ssa Michela Pepe, Psicologa Clinica Piscoterapeuta perfezionata nei D.A.e Dott.ssa Lorenza Di Pascoli, dirigente di 1° livello medico internista c/o Azienda Ospedaliera di Padova che entreranno nell’argomento trattando diversi aspetti medici e psicologici: diagnosi di DA (Disturbo Alimentare), triage (diagnosi differenziale), gestione del paziente e della famiglia, Aspetti medici, conseguenze.

Al termine verrà consegnato l’attestato di partecipazione e una dispensa contenente informazioni.

«In questa ottica di prevenzione – aggiunge la Presidente Loredana Borgato – Ali di Vita da anni porta avanti con la Città di Selvazzano Dentro un importante progetto rivolto agli studenti delle scuole Medie Inferiori, Ali di Vita e i Giovani, Sportelli di Primo Ascolto e diversi Corsi di Formazione verso figure professionali. Quest’anno siamo lieti di portare questo Corso di Formazione ai Volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Selvazzano Dentro, in quanto trattasi di Volontari preparati e formati che spesso nel loro lavoro possono venire in contatto con persone che soffrono di questa patologia, è importante pertanto conoscerne gli aspetti medici e psicologici».

L’associazione “Ali di vita” e la città di Selvazzano Dentro da anni supportano con eventi questa giornata mondiale.

Nel 2018:

A Palazzo Ferro Fini con il Seminario “Il Cibo e il Corpo: dialogo fra una psicoterapeuta e un sociologo sui Disturbi del Comportamento Alimentare”

In occasione della Terza Giornata Mondiale dedicata ai Disturbi Alimentari denominata “‘World Eating Disorders Day”, il 1° giugno 2018 l’Associazione “Ali di Vita” è stata ospitata dal Consiglio Regionale del Veneto a Palazzo Ferro Fini a Venezia con il Seminario “Il Cibo e il Corpo: dialogo fra una psicoterapeuta e un sociologo sui Disturbi del Comportamento Alimentare”. Con la presenza dell’allora Assessore alle Pari Opportunità della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi, della dottoressa Michela Pepe psicologa psicoterapeuta perfezionata nei Disturbi del Comportamento Alimentare e nei disagi giovanili, del sociologo Prof. Filiberto Tartaglia.

Nel 2019:

Difensori, attaccanti …& Ali di Vita. “Ali di Vita” Football Triangle With The Rest Of The World. Triangolare di calcio in occasione della IVth World Eating Disorders Day

Il 1° giugno 2019 allo stadio di calcio degli Impianti Sportivi “Ceron” a Selvazzano Dentro si è giocato un Triangolare di Calcio, un appuntamento di sensibilizzazione in occasione della IV° World Eating Disorders Day, con le squadre: Ali di vita - Radio Cortina – ALPINI VENETO TEAM e con la preziosa collaborazione di Damiano Longhi.

Nel 2020:

“Pensieri e parole 2…. Uno sguardo alla vita!”

Un progetto nato ancora quattro anni fa in occasione della Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari con la preziosa collaborazione tra l’Associazione “Ali di Vita”, Daniela Bonaldi blogger di Trento e Gocce Colorate, uno “spazio virtuale per coloro che hanno voluto testimoniare la propria esperienza o esprimere il proprio pensiero, le proprie emozioni e le proprie speranze”.

I pensieri, le testimonianze, le lettere, i testi pervenuti sono stati raccolti in un libretto che è stato pubblicato on line il 2 giugno 2020 tramite le pagine social di Ali di Vita, Gocce Colorate e Pensieri e Parole uno Sguardo alla vita e successivamente stampato in diverse copie per una maggiore divulgazione. Il progetto è stato avvalorato dal Patrocinio della Città di Selvazzano Dentro, del CSV Provinciale di Padova nell’ambito di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020.

Nel 2021:

2 giugno installazione ed inaugurazione ufficiale della prima panchina lilla esterna al parco baleno a Tencarola. La prima Panchina Lilla in Italia per l’Associazione “Ali di Vita” ha un duplice significato, l’ascolto e la condivisione delle paure, del dolore, dei sensi di colpa, ma sempre con la speranza di percorsi di cura tempestivi ed adeguati per il proprio caro/a.

5 giugno in Piazza Mercato a Tencarola, si è tenuto un punto informativo, “Incontriamoci in… Lilla” in collaborazione con la Croce Rossa Italiana con il camper di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020.