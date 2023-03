Classico e contemporaneo, due mondi inconciliabili per l’attore? Le masterclass al Teatro de LiNUTILE

Sabato 18 e domenica 19 marzo il Teatro de LiNUTILE di Padova propone una masterclass dedicata agli adulti incentrata sul rapporto tra teatro classico e teatro contemporaneo affrontando il tema sotto una chiave differente e soprattutto al di fuori dai classici cliché che accompagnano spesso la vita dell'attore.

Gli argomenti

Il “genere” in teatro, infatti, è sempre stato un grande scoglio. In passato si etichettava il temperamento e il talento dell’artista a seconda dei testi in cui, per fisicità o capacità vocale e interpretativa, era più credibile.

Nel corso del seminario intensivo, partendo dal testo, i partecipanti lavoreranno sulle parole evocative di uno scritto classico e su quelle di “verosimile” naturalezza che offrono i testi contemporanei, sviscerando tutti i trabocchetti e gli inganni ai quali un attore deve prestare attenzione per non inciampare.

Chi invece si avvicina per la prima volta a questa arte, scoprirà come il testo possa venire in soccorso all’interprete: quanto più vicino a lui possa rivelarsi Shakespeare, o Aristofane o quanto più complesso invece possa rivelarsi fare proprie parole apparentemente vicine per linguaggio e situazioni.

Dettagli

La masterclass si terrà al Teatro de LiNUTILE, in via Agordat 5 a Padova, sabato 18 marzo dalle 15 alle 18 e domenica 19 marzo dalle 9 alle 14

L'iscrizione prevede una quota di 90 euro da versare tramite bonifico bancario entro e non oltre il giovedì antecedente l’inizio del seminario.

Per informazioni e iscrizioni

https://www.teatrodelinutile.com/classico-e-contemporaneo-masterclass-adulti/

Foto articolo da comunicato stampa