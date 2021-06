Teatro e formazione: al via il laboratorio di specializzazione sulla maschera femminile

Nella storia del teatro e della Commedia dell’Arte, in particolare, il ruolo della maschera è sempre stato associato a una personalità maschile, pochissime, se non rare sono le maschere femminili e al femminile. Da qui l’idea del Teatro Stabile del Veneto di promuovere un laboratorio di specializzazione teorico/pratico per lo studio e la sperimentazione della Maschera Teatrale e Maschere Femminili, che in queste settimane è in corso nelle sedi del Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori, e del Centro Maschere e Strutture Gestuali di Abano Terme (PD) con ospiti due docenti d’eccezione Enrico Bonavera, Giorgio Bongiovanni. Protagonisti dell' “Arlecchino servitore di due padroni” di Giorgio Strehler, spettacolo diventato leggenda, Bonavera e Bongiovanni sono due tra i massimi esperti della Commedia dell’Arte del panorama italiano.

Il corso

Promosso nell’ambito del Modello Te.S.eO. Veneto - Teatro Scuola e Occupazione, il programma di formazione teatrale per giovani talenti del territorio nato dall’Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto, in partnership con Accademia Teatrale Veneta, il laboratorio di 80 ore vede coinvolti 12 giovani partecipanti con conoscenze teatrali e pedagogiche. Il laboratorio si propone di fornire la storia, la drammaturgia e le tecniche principali nell'uso della maschera teatrale dalle origini ai tempi nostri, con particolare enfasi sulla maschera della Commedia dell'Arte e sperimentazione della Maschera Femminile.

I protagonisti

A guidare i ragazzi nelle ore di laboratorio Paola Piizzi Sartori direttrice del Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori, docente e autrice di vari articoli, saggi e testi sulla storia della maschera teatrale e rituale, dalle origini ai giorni nostri; Sarah Sartori, artista e direttrice del Centro Maschere e Strutture Gestuali, che porta avanti l’arte della famiglia, iniziata dal nonno Amleto e proseguita negli anni dai genitori Donato e Paola; Walter Valeri, poeta, scrittore e drammaturgo con Master in drammaturgia presso l'ART Institute della Harvard University dove ha insegnato per sette anni e successivamente al Boston Conservatory, è stato inoltre assistente personale del premio Nobel Dario Fo e Franca Rame dal 1980 al 1995.