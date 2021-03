Teatro per bambini e ragazzi: al via le iscrizioni per il corso di specializzazione per attori

Psicologia dell’infanzia, narrazione infantile e drammaturgia teatrale, con particolare attenzione al mondo della fiaba classica e della scrittura contemporanea dedicata ai bambini e ai ragazzi, tecniche di regia, capacità affabulatoria e d’improvvisazione. Questi sono solo alcuni dei temi che saranno trattati nel nuovo corso di specializzazione per attori del Teatro per bambini e ragazzi presentato dallo Stabile del Veneto in collaborazione con il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Venetonell’ambito del modello TeSeO Veneto – Teatro Scuola e Occupazione, il progetto di formazione nato dall’accordo di programma tra la Regione Veneto e il Teatro Stabile del Veneto in partnership con l’Accademia Teatrale Veneta.

I dettagli del corso

Il corso si propone di formare attori, operatori e animatori che si dedicheranno al teatro per bambini e ragazzi con peculiari competenze sia nella capacità di individuare e creare testi, contenuti e spettacoli di teatro per ragazzi (drammaturgia), sia di costruire uno spettacolo di teatro per ragazzi (regia), sia nella capacità e nelle consapevolezza delle caratteristiche attoriali ed espressive specifiche che questo tipo di “fare teatro”, destinato appunto a un pubblico speciale, esige (tecniche per attore).

Il laboratorio, della durata di 100 ore, si svolgerà presso il Teatro Maddalene a Padova a partire dal 14 giugno fino al 3 luglio 2021 con i docenti Pino Costalunga, Susi Danesin, Enrico Rinaldo, Sara Bordò e Samantha Pigozzo.

Le iscrizioni vanno inviate entro le ore 12 di lunedì 24 maggio 2021 all’indirizzo teseo@teatrostabileveneto.it.

Clicca e scarica il bando.