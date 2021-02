Teatro e formazione: dallo Stabile del Veneto un laboratorio sulla maschera femminile

Nella storia del teatro e della Commedia dell’Arte, in particolare, il ruolo della maschera è sempre stato associato a una personalità maschile, pochissime, se non rare sono le maschere femminili e al femminile. Da qui l’idea del Teatro Stabile del Veneto di promuovere un laboratorio di specializzazione teorico/pratico di 80 ore per lo studio e la sperimentazione della Maschera Teatrale e Maschere Femminili, promosso nell’ambito del Modello Te.S.eO. Veneto - Teatro Scuola e Occupazione, il programma di formazione teatrale per giovani talenti del territorio nato dall’Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto, in partnership con Accademia Teatrale Veneta.

Il bando di adesione

Il bando di adesione disponibile sul sito del Teatro Stabile del Veneto dal 12 febbraio fino al 12 aprile è aperto a 12 giovani partecipanti con conoscenze teatrali e pedagogiche, mentre il corso si svolgerà a partire da giugno 2021 nelle sedi del Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori, e del Centro Maschere e Strutture Gestuali di Abano Terme (PD).

I temi trattati nelle 80 ore di formazione

Il laboratorio si propone di fornire la storia, la drammaturgia e le tecniche principali nell'uso della maschera teatrale dalle origini ai tempi nostri, con particolare enfasi sulla maschera della Commedia dell'Arte e sperimentazione della Maschera Femminile. Le 80 ore di formazione del corso saranno affrontate con modalità teorico-pratiche e interventi, testimonianze, di attori/attrici e pedagoghi professionisti del mondo del teatro affinché i partecipanti possano ben assimilare i contenuti.

Gli insegnati

A guidare i ragazzi tre docenti di eccezione Paola Piizzi Sartori direttrice del Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori, docente e autrice di vari articoli, saggi e testi sulla storia della maschera teatrale e rituale, dalle origini ai giorni nostri; Sarah Sartori, artista e direttrice del Centro Maschere e Strutture Gestuali, che porta avanti l’arte della famiglia, iniziata dal nonno Amleto e proseguita negli anni dai genitori Donato e Paola; Walter Valeri, poeta, scrittore e drammaturgo con Master in drammaturgia presso l'ART Institute della Harvard University dove ha insegnato per sette anni e successivamente al Boston Conservatory, è stato inoltre assistente personale del premio Nobel Dario Fo e Franca Rame dal 1980 al 1995.

Scadenza per la presentazione della domanda

Il modulo di iscrizione, reperibile sul sito del TSV e del Centro Maschere e Strutture Gestuali va inviato entro le ore 12 di lunedì 12 aprile 2021 all’indirizzo info@centromaschere.it.

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/