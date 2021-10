Webinar gratuiti a sostegno delle imprese, torna la "Settimana della formazione" di smeup

smeup, azienda leader nel panorama informatico italiano con sede a Vigonza, sostiene da sempre la cooperazione e opera sul territorio mettendo a disposizione le competenze dei propri esperti in tema di trasformazione digitale per sostenere in maniera tangibile gli imprenditori che vogliano sfruttare le potenzialità della formazione ed appropriarsi degli strumenti per la gestione quotidiana della propria azienda.

Torna quindi, dal 18 al 22 ottobre, la "Settimana della formazione": un calendario di appuntamenti online, completamente gratuiti, che esploreranno numerose tematiche, con la possibilità di interagire con i relatori per dubbi e chiarimenti.

Il programma

Il primo incontro è fissato per lunedì 18 ottobre, dalle 14.30 alle 15.30 a cura di Roberto Magni, specialista di pianificazione: il webinar Demand Planning: riduci il tempo di evasione ordini e migliori il livello di servizio sarà l’occasione per indagare come gli strumenti software possano rivelarsi di enorme supporto alle fasi del processo produttivo, dalla pianificazione alla previsione dei flussi, permettendo quindi alle aziende di gestire con maggior efficacia la domanda dei clienti ed evitando un eccesso di materiale in magazzino.

Il secondo incontro è fissato per martedì 19 ottobre, dalle 12 alle 13, e sarà a cura di Marco Moret, Monitoring Project Manager: il webinar, dal titolo Monitoring del sistema IBM i… e il tuo IT evolve, avrà al centro l’IBM, vero e proprio cuore del business di un’impresa. A livello aziendale, infatti, è indispensabile che l’IBM sia monitorato in maniera costante perché permette non solo di conoscere lo stato dei sistemi ma anche di comprenderne i meccanismi al fine di ottimizzare le attività quotidiane.

Sempre il 19 ottobre, dalle 14.30 alle 15.30, il webinar tenuto da Roberta Colombo, Product Manager Qualità, dal titolo Controllo qualità: come ti supporta un software?, si focalizzerà su un tema fondamentale: il controllo qualità e la sua corretta gestione attraverso un software contribuiscono all’aumento della produttività stessa, nonché della velocità di risposta. Sul lungo periodo, questo si traduce in un processo migliorato sia da un punto di vista qualitativo, rispetto alle performance dei vari reparti, sia quantitativo, con la diminuzione dei costi.

Mercoledì 20 ottobre, dalle 12 alle 13 in compagnia di Maurizio De Paoli, Security Manager di smeup ICS, sarà la volta del webinar Industria 4.0: come assicurare continuità operativa e sicurezza al tuo ambiente di produzione? L’Industria 4.0, la crescente connettività delle macchine di produzione e la convergenza tra rete industriale e rete IT espongono potenzialmente la struttura aziendale a minacce e attacchi esterni: non è raro, infatti, che i sistemi di controllo siano sostenuti da software obsoleti che non prevedono l’autenticazione adatta. Intervenire su questo aspetto significa quindi analizzare e monitorare le vulnerabilità, attraverso strumenti di verifica e aggiornamento.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30, in programma il webinar Pianificazione della produzione per… commerciali. Gli strumenti per migliorare le azioni di vendita. Durante l’incontro, a cura di Roberto Magni, si parlerà di tempistiche di produzione e di come gestire meglio l’attività di vendita migliorando anche il rapporto con i clienti. Spesso gli imprenditori non sanno che per ottimizzare i processi della propria azienda non hanno bisogno di esternizzarli perché tutte le informazioni necessarie sono presenti all’interno dell’azienda stessa. Maneggiare con cognizione di causa gli strumenti di pianificazione in ambito produttivo rappresenta il modo privilegiato per migliorarne l’andamento generale.

Giovedì 21 ottobre, dalle 12 alle 13, avrà luogo il webinar Il tuo sistema IBM è davvero affidabile? Con Andrea Bortolan, Responsabile IBM Power smeup ICS, il focus sarà incentrato sull’ambiente IBM Power System e sui processi di Digital Transformation e sulle relative conseguenze sull’aumento esponenziale delle informazioni che quotidianamente i sistemi informativi devono gestire, prevenendo situazioni come la manomissione o la perdita accidentale di dati.

L’ultimo incontro, fissato per venerdì 22 ottobre dalle 12 alle 13, è I tuoi dati aziendali sono davvero sicuri? con Gianpiero Ciola, Offering Manager smeup ICS. Riflettere sulle conseguenze che una perdita di dati potrebbe causare è una questione più importante di quanto si potrebbe ritenere: ragionando in termini di reputazione dell’azienda e di livelli di produttività, è fondamentale prevedere una politica di protezione che sia affidabile e applicabile in maniera sicura in ambiente come Windows, Linux, IBM Power Systems, ricorrendo a una serie di misure che vanno dai backup protetti alla protezione delle minacce IT.

Con una panoramica sulle principali questioni e problematiche legate alla trasformazione digitale, smeup intende fornire conoscenze e servizi implementati in anni di esperienza affinché ogni impresa sia in grado di accogliere il cambiamento sfruttandone le potenzialità e i vantaggi.

Come partecipare

Per partecipare alla Settimana della formazione di smeup, è possibile iscriversi gratuitamente visitando il sito web: https://www.smeup.com/ magazine/blog/smeup-terza- settimana-formazione/

smeup

smeup è il partner ideale per le aziende che vogliono essere accompagnate nel processo della Digital Transformation, valorizzando intelligenze e processi di lavoro sotto la guida dell’innovazione.

La mission di smeup può infatti essere così sintetizzata: aggregare le intelligenze sviluppate studiando processi aziendali complessi, di settori diversi e realtà specifiche con il know how tipico del cliente. L’obiettivo è semplice: attraverso la digitalizzazione dei processi, i dati delle aziende vengono trasformati in valore aggiunto per il loro business.

Per accompagnare le aziende nel processo di innovazione, smeup mette in primo piano le proprie competenze per proporre la soluzione più adatta alle specifiche esigenze dell'impresa e al contesto di business.

Un vero e proprio partner strategico che con la propria capacità di integrazione esaudisce i desideri di innovazione del cliente che vuole differenziarsi nel suo mercato competitivo.

I numeri di smeup oggi:

14 sedi in Italia

460 risorse

2450 clienti in Italia e nel mondo

52 milioni di ricavi nel 2020

Le esigenze aziendali in cui smeup ha sviluppato la propria expertise sono:

Software gestionali – ERP

Infrastruttura, Cloud e Security

Retail

Business Analytics

Software Documentale

Web & Mobile Application

Industrial IoT

Soluzioni per la gestione delle Risorse Umane

Software di progettazione.

www.smeup.com