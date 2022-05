Dopo il "viaggio" nello spazio, al liceo Bruni arriva Tommaso Ghidini

Il Liceo scientifico Romano Bruni organizza sabato 28 maggio (ore 11.00 presso la sala MPX di Padova) un incontro pubblico con Tommaso Ghidini, Capo della Divisione di strutture, meccanismi e materiali dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). In dialogo con alcuni studenti del liceo, presenterà il libro "Homo Caelestis. L'incredibile racconto di come saremo" (Longanesi, 2021) e ovviamente si parlerà del progetto astro-Pi. A bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) infatti c'è ora anche la scuola padovana. Un esperimento ideato e programmato da un team di studenti del Liceo scientifico Romano Bruni di Padova, che ha raggiunto l'eccezionale livello di Flying Status a bordo della ISS grazie alla partecipazione al progetto Astro PI Mission Space Lab realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), in collaborazione con la Raspberry Pi Foundation. Il progetto offre la possibilità a team di giovani fino ai 19 anni di condurre esperimenti scientifici sulla ISS, esperimenti il cui contenuto può essere scelto tra due temi: "Vita nello Spazio" e "Vita sulla Terra".