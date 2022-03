Eros De March advisor finanziario e fiscale: vita professionale e formazione

Eros De March figura centrale dello Studio De March, è advisor finanziario e fiscale che si occupa da diversi anni di gestione d’impresa e ristrutturazioni aziendali; un grande esperto di temi fiscali e finanziari rivolti alle imprese.

Nello specifico Eros De March supporta le aziende in difficoltà, dimostrando come sia fondamentale per gli imprenditori di oggi avere una figura professionale al proprio fianco. Figura che diventa ancora più cruciale soprattutto in questo momento storico, caratterizzato da tanta incertezza e instabilità economica causata dai due anni di pandemia.

Il dottor De March grazie al suo percorso formativo e al continuo aggiornamento, ha aiutato diverse realtà imprenditoriali in crisi a rialzarsi; un esempio, è il caso della Shiloh, colosso del settore automotive, entrato in crisi nel 2020.

L’azienda è proprio grazie al sostegno e alla collaborazione di De March che è riuscita ad affrontare la crisi, a salvare circa 100 posti di lavoro, e a risanare i debiti accumulati. Un altro esempio di come Eros De March ha contribuito a risollevare un’altra realtà aziendale è il caso di Centroedile, leader del settore edile in Lombardia. L’azienda si è avvalsa dell’aiuto del dottor De March, grazie al quale è riuscita ad acquisire Spaberg, gettando di fatto le basi per uno sviluppo del Gruppo con conseguenze virtuose nel breve e nel lungo termine.

Eros De March: percorso formativo

Eros De March vanta un percorso formativo a tutto tondo, grazie al quale ha oggi un approccio multidisciplinare e uno sguardo completo su tutto ciò che riguarda la gestione d’impresa.

Classe 1969, nasce a Treviso e si diploma nel 1998 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “J Riccati” come ragioniere e perito commerciale. Prosegue gli studi in Economia e Commercio, e nel ’95 si laurea con una tesi su “La difesa del contribuente contro gli atti generali della Pubblica Amministrazione”. Abilitato alla professione Dottore Commercialista, è iscritto dal ’98 all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso e al Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Ha poi seguito numerosi corsi di formazione, come: “Consulenza d’Impresa” “Finanziamento alle imprese”, “Controllo di Gestione”, “Diritto Fallimentare”, “Diritto e fiscalità internazionale” “Diritto Tributario”.