Esu si espande, arrivano 250 posti letto in più per gli universitari fuori sede

Esu si espande e arrivano 250 posti per nuovi studenti. Giovedì scorso il nuovo consiglio di amministrazione della divisione padovana dell’ente regionale per il diritto allo studio ha ratificato la partecipazione dell’ente a dei bandi per l’erogazione di fondi Pnrr che serviranno a rimettere a nuovo le parti in disuso delle residenze Galilei di Padova e San Silvestro di Vicenza. Nei piani del neo-presidente Giuseppe Maschera e del nuovo direttore Gabriele Verza c’è un’espansione finalizzata a creare più di 250 nuovi posti letto a Padova, e a una sessantina a Vicenza. Nel 2021 Esu Padova, che ha gestito spese per oltre 17 milioni di euro, ha messo a disposizione 1.292 posti letto agli studenti, erogato oltre 566 mila pasti e garantito 149 borse di studio (su 334 domande, delle quali 206 valutate idonee).

I bandi

L’esito di questi bandi, da cui dipende il destino delle due residenze, sarà comunicato per l’inizio dell’autunno. Un altro centinaio di posti dovrebbero essere attivati grazie a un accordo che l’ente sta finalizzando in queste settimane per ottenere in comodato d’uso gratuito un edificio in centro città. C’è poi la residenza Meneghetti di via Sant’Eufemia, dei cui lavori di recupero si è fatta carico l’Università. Qui potranno essere ospitati circa 90 studenti. Totale, circa 320 posti letto in più, di cui più di 250 a Padova.