Galileo, Poplab raddoppia le commesse e triplica gli studenti tra realtà virtuale e avanzata

Oltre 10 commesse con altrettante imprese locali e internazionali per servizi di progettazione di Realtà Virtuale e Aumentata per gli showroom virtuali ed esperienze immersive, a fini formativi o espositivo-dimostrativi. Più di 200 studenti coinvolti in attività formative legate a attività laboratoriali e di approfondimento progettuale con i master e i camp (full immersion di una settimana con aziende committenti per sviluppare progetti specifici su commessa delle imprese). Quattro dipendenti diretti, specializzati in fabbricazione digitale, game design e app development, modellazione 3D e progettazione in realtà virtuale e aumentata.

I numeri di Poplab

Sono questi i numeri di Poplab per il 2023. Un anno in cui la società, divisione di progettazione 3D del Galileo Visionary District dalla metà del 2021, ha saputo raddoppiare il numero delle proprie commesse e triplicare nel numero degli studenti coinvolti a parità di personale. Un successo che nasce anche dalla sua capacità di fare tesoro delle sperienze del recente passato (come il grande progetto di Vr-Ar espositivo per Maschio Gaspardo) per offrire servizi all’avanguardia e professionalità riconosciuta a un ventaglio sempre più ampio di Pmi locali e grandi gruppi internazionali alle prese con la sfida della modernità tecnologica.

La progettazione

Tra gli esempi più interessanti del lavoro di Poplab durante l’anno appena passato la progettazione e realizzazione di uno showroom virtuale per la società Padova Industria Del Design (IDD). Per Industria Del Design PopLab ha realizzato una piattaforma di realtà virtuale grazie alla quale l’azienda può mostrare in anteprima le calzature sulle quali sta lavorando, prima ancora che queste vengano prototipate o messe in produzione. Un vero e proprio showroom digitale che è stato presentato ai clienti e a tutti i dipendenti dell’azienda durante il “MoonLight Party” del 27 luglio 2023 proprio nella sede principale dell’azienda a Padova.

Idd

«Siamo estremamente soddisfatti della nostra collaborazione con Poplab e più in generale con il Galileo Visionary Disctrict della cui consulenza ci serviamo, con reciproco vantaggio, ormai da tempo» dichiara Francesco Pilli amministratore delegato di IDD. «È stato per noi naturale affrontare insieme la sfida della realizzazione di un grande showroom virtuale che permettesse ai nostri partner e ai nostri clienti di immergersi pienamente in un’esperienza complessa dove scoprire i nostri progetti e tutte le calzature su cui stiamo lavorando ancora prima della loro reale messa in produzione. La capacità di ascolto e di proposta che il Galileo e tutte le sue divisioni garantiscono hanno assicurato, anche in questo caso, un risultato eccellente».

La formazione

Dal punto di vista didattico e formativo il percorso di integrazione delle attività con Scuola Italiana Design, nell’ambito dei master, dei camp e dei workshop della scuola (quelle attività quindi che vedono studenti e insegnanti immergersi completamente in una progettazione full time di circa una settimana su committenza di alcune aziende clienti) ha visto Poplab coinvolgere oltre 200 studenti di Sid che hanno avuto modo di approfondire anche le tecnologie e le soluzioni della progettazione 3D e della Realtà Virtuale e Aumentata.

Il direttore

«Con l’ingresso di PopLab nella compagine societaria del Parco Galileo» spiega Emiliano Fabris direttore del Galileo Visionary District «abbiamo integrato il nostro know-how dove prima ci fermavamo, abbracciando oggi la frontiera digitale della VR e AR, compendiando anche l’offerta formativa e i servizi che il Parco Scientifico Galileo propone ai suoi clienti aprendo nuovi spazi tecnologici e didattici. Dalla progettazione e realizzazione di showroom digitali ai musei d'impresa virtuali, dalla prototipia rapida alle piccole serie, dall'Intelligenza Artificiale all'exhibit design, tutti elementi strategici di crescita per le imprese del nostro territorio. Siamo quindi entusiasti dei successi di PopLab, confermati dalle realtà che quotidianamente si giocano un ruolo da protagoniste sui mercati globali nei propri settori di riferimento, che ci scelgono trovando il partner ideale per sviluppare progetti avveniristici quanto concreti e reali. Quelle competenze che sviluppiamo con i grandi player internazionali poi, le portiamo alle PMI del territorio, come di consueto secondo il nostro modello che è ormai parte indissolubile di noi e del nostro modo di fare impresa».