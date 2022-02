Al via le giornate di orientamento del Bo con gli incontri online

Arrivano le giornate di orientamento Unipd con incontri online. L'edizione 2022 delle giornate di orientamento dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si avviano a concludere il percorso scolastico, si svolgerà per il secondo anno consecutivo in modalità digitale da domani martedì 15 a venerdì 18 febbraio e il programma completo dell'evento è disponibile alla pagina scegliconnoi.unipd.it.

Gli incontri

Martedì 15 febbraio, dalle 9.00, ci sarà l’evento di apertura delle giornate di orientamento con un collegamento dal Rettorato di Palazzo Bo, dove la Rettrice Daniela Mapelli e il Delegato all’Orientamento Andrea Gerosa daranno il loro benvenuto ai partecipanti. L’Ateneo di Padova si presenterà alle future matricole per quattro giornate in successione, a partire da martedì 15 fino a venerdì 18 febbraio. Saranno quattro giornate di eventi online che si svolgeranno sia di mattina che di pomeriggio e illustreranno l’offerta didattica universitaria, le modalità di accesso, i servizi per il diritto allo studio e le numerose opportunità che arricchiscono il percorso formativo universitario. Per ciascuna giornata, dalle 9.00 alle 18.00, un programma ricco e diversificato, con numeri davvero ambiziosi: complessivamente 100 incontri di presentazione dei corsi di studio, 130 incontri con i tutor di ateneo, 11 incontri trasversali per conoscere i servizi e le ulteriori opportunità formative. Come pure ambiziosi sono i numeri degli utenti (studenti, ma anche docenti e genitori) attesi: la precedente edizione dell’evento, la prima in modalità digitale, ha visto oltre 36.700 accessi alle varie iniziative proposte e la previsione è di raggiungere anche quest’anno una platea altrettanto significativa.

Le date

Questo il calendario delle presentazioni delle Scuole dell’Università di Padova:

Martedì 15 febbraio: - Scuola di Agraria e Medicina veterinaria - Scuola di Medicina e chirurgia

Mercoledì 16 febbraio: - Scuola di Economia e Scienze politiche - Scuola di Giurisprudenza

Giovedì 17 febbraio: - Scuola di Psicologia - Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale

Venerdì 18 febbraio: - Scuola di Ingegneria - Scuola di Scienze

Ci sarà anche uno spazio dedicato alla presentazione della Scuola Galileiana di Studi superiori.