Innovazione digitale, dagli studenti del Bo le idee per promuovere i servizi della pubblica amministrazione

Ci hanno pensato gli studenti e le studentesse del corso di laurea in comunicazione dell’Università di Padova a come raccontare ai cittadini i servizi digitali della pubblica amministrazione. Una sfida lanciata dalla Regione del Veneto, nell’ambito dell’Agenda digitale, con il contributo di Veneto Innovazione e della Direzione ICT e raccolta dai ragazzi seguiti da Marco Toffanin, docente di comunicazione multimediale.

Il premio

La premiazione si è svolta nell’aula Magna del Polo Beato Pellegrino dell’Università patavina e assieme all’assessore veneto all’Innovazione Digitale erano presenti la prorettrice alla terza missione e ai rapporti con il territorio, Monica Fedeli e la delegata della rettrice alla didattica innovativa, Marina De Rossi.

L'assessore Calzavara

«Oggi abbiamo scelto e premiato i 5 migliori progetti realizzati nell’ambito del Fondo Innovazione – ha spiegato l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione con delega all’Agenda Digitale, Francesco Calzavara -. C’è ancora molta strada da fare per comunicare meglio a tutte le fasce generazionali e in modo semplice i servizi offerti dalla pubblica amministrazione. I giovani, con un linguaggio fresco e un differente punto di vista, sono riusciti a dare quella lettura che ci permetterà di fare il salto di qualità intercettando tutti i Veneti, da chi è più avvezzo alla tecnologia a chi, invece, si approccia per la prima volta a nuovi device e a nuovi strumenti e servizi digitali. A livello nazionale la percentuale di utenti che ricorre a servizi digitali è solo il 36% della popolazione, nonostante l’offerta dei servizi sia molto ampia – ha dettagliato Calzavara -. Questo è dovuto a diversi fattori: sicuramente abbiamo un problema di competenze digitali molto basse, ma spesso anche i servizi digitali non sono facilmente accessibili e semplici. Il risultato del progetto avviato con l’Università è una comunicazione multigenerazionale che sicuramente ci aiuterà ad essere un’amministrazione ancora più vicina al cittadino. Il digitale non deve essere vissuto come un problema o un ostacolo, ma come aiuto e semplificazione alle nostre azioni di tutti i giorni».

I premiati

Le idee dei ragazzi saranno promosse attraverso i canali social della Regione del Veneto e per ogni progetto premiato verrà piantato un albero nel comune di Padova. Di seguito la lista dei progetti premiati oggi a Padova

Miglior montaggio

MyPay - La nuova frontiera dello smart - Matteo Longobardi/ Silvia Castellani/ Nicola Pesavento/ Leonardo Tonello

30'' Montaggio ben riuscito, ottima sincronia con la musica, grafica efficace.

Migliore idea originale

Spot PAGOPA - Giuditta Giarola

30'' Ironia e leggerezza nel racconto.

Migliore racconto

Padova Partecipa - Massimo Filosofo/ Francesco Ferla/Camilla Barbiero/ Lisa Ruffin

1' Ottima narrazione e ritmo.

Miglior fotografia

My Pay - Scegli la comodità - Enrico Cozzi/ Martina Carraro/ Niccolò Salmistraro

1' Ottimo montaggio e sincronia con la musica. Concept chiaro.

Miglior video

MyPay - Castel D'Azzano - Mattia Massolini/ Elia De Falco /Federico Benedet

1' Ottima idea con un montaggio alternato efficace.