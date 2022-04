Al Marconi la gara tra scuole su trasporti, logistica e conduzione degli aerei

Domani 28 aprile e venerdì 29, l’Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi di Padova ospiterà l’edizione 2022 della Gara Nazionale di Eccellenza degli Istituti Tecnici di Trasporti e Logistica, opzione Conduzione del Mezzo aereo. Lo storico istituto padovano, già vincitore della prima edizione svoltasi a Roma nel 2021, ha l’onore di organizzare l’importante contest scolastico istituito dal Ministero dell’Istruzione e che quest’anno vede la partecipazione in presenza, dopo i disagi creati dalla pandemia, di 11 scuole provenienti da tutta Italia.

La gara

Ogni istituto concorrerà con uno studente di classe 4a, per un totale di 12 allievi; l’alunno della classe 4aM, in rappresentanza dell’Istituto Marconi, parteciperà fuori concorso. Gli studenti dovranno cimentarsi in una serie di prove teoriche e pratiche relative alla conduzione del mezzo aereo, tra le quali la pianificazione di un volo VFR (Visual Flight Rules) su Venezia – (Padova VFR Area), ovvero l’utilizzo di tutte quelle procedure cui un pilota deve attenersi per condurre in sicurezza un volo, utilizzando principalmente l’osservazione di opportuni punti di riporto senza affidarsi a radioassistenze per la navigazione, e una prova pratica di pilotaggio simulato con comunicazione “terra – bordo – terra” da svolgersi nel moderno laboratorio della scuola patavina, all’avanguardia per strumentazioni tecnologiche e soprattutto per il simulatore di traffico aereo, unico nel suo genere in tutta Italia.

La manifestazione

La manifestazione, che si pone l’obiettivo di valorizzare le eccellenze studentesche attraverso uno scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse e fornire un approccio diretto per un sistema integrato scuola – formazione, vuole anche diffondere sul territorio la consapevolezza e la conoscenza dei contenuti e dei valori dei settori dell’istruzione tecnica, coinvolgendo tutte le componenti locali, comprese quelle istituzionali e imprenditoriali. Proprio in quest’ottica di rete, in cui la scuola si apre al proprio contesto di appartenenza, la Gara nazionale, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Padova, della Provincia di Padova, dell’Enac, (Ente Nazionale Aviazione Civile), è stata sponsorizzata dalla Provincia stessa, dall’azienda FSC (Flight Simulator Center) e dell’Aeroclub di Padova, sotto l’egida della RICMA (Rete Italiana degli istituti tecnici opzione Conduzione del Mezzo Aereo) a cui fanno capo tutti gli Istituti Tecnici di Trasporti e Logistica che hanno l’opzione Conduzione del Mezzo aereo.

La commissione

Spetterà ad una commissione tecnica guidata dalla dirigente scolastica del Marconi prof.ssa Claudia Morara con la verifica della dirigente dell’Usr Veneto Maria Mapelli, coadiuvate dai docenti di indirizzo dell’istituto stesso, prof. Francesco Iaccarino e prof. Roberto Rossetto, dal presidente dell’Aeroclub di Padova Federico Mastrogiacomo, da Marco Duspiva dirigente dell’Enac, Corrado Tommasi e Salvatore Evola dell’Enav (Società Nazionale Assistenza al volo), e dal referente dell’Historical Aircraft Group Andrea Rossetto decretare chi sarà il vincitore sulla base delle indicazioni del MI e dei criteri di valutazione condivisi e approvati collegialmente dai componenti della commissione stessa.

Cerimonia

Per celebrare l’importante evento, inoltre, l’Istituto Marconi la sera del 28 aprile ospiterà le delegazioni scolastiche italiane, le autorità cittadine e la commissione esaminatrice in una Cena di Gala nella prestigiosa cornice di Palazzo Zacco al Prà, attuale sede del Circolo Ufficiali Unificato di Padova, uno dei più eleganti e storici edifici in Prato della Valle. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione nell’Aula Magna dell’Istituto Marconi venerdì 29 aprile alle ore 15:30. «E’ un grandissimo onore poter organizzare quest’evento che celebra la preparazione tecnica dei nostri studenti e in particolare di Daniele Vellar, vincitore della prima edizione, che sarà presente nei momenti topici della manifestazione. Sono convinta che la valorizzazione delle eccellenze sia la strada maestra per motivare i discenti, soprattutto in un periodo così confuso e difficile come quello attuale» dichiara la prof.ssa Claudia Morara, dirigente scolastica del Marconi.