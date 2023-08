Sono aperte le iscrizioni a “Padova Insegna”, ecco di cosa si tratta. L’iscrizione è gratuita e verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i docenti.

Per iscriverti clicca qui

Cos’è Padova insegna?

È un’occasione d’incontro tra gli insegnanti e le tante realtà patavine che operano nell’ambito dell’educazione al patrimonio con proposte rivolte alle scuole: dai musei alle associazioni sportive, dalle guide turistiche ai diversi formatori in ambito artistico, scientifico, sociale, sanitario e della sicurezza individuale e collettiva.

È un’agorà in cui costruire nuove relazioni, sperimentare in prima persona, creare connessioni tra i saperi, ampliare i propri orizzonti.

È una giornata in cui poter scoprire i tanti luoghi e progetti educativi che potrebbero supportare e completare la proposta formativa della scuola nell’ottica di un sistema formativo integrato che possa accompagnare gli studenti a crescere cittadini responsabili e impegnati nella costruzione di una società giusta e democratica.

Cosa troverai a Padova insegna

A Padova insegna potrai incontrare oltre 50 realtà della città e del territorio: musei, enti e associazioni, che da anni operano a fianco degli insegnanti per l’educazione dei più giovani al patrimonio e alla cittadinanza.

Saranno a tua completa disposizione per presentarti le loro proposte, valutare quali progetti formativi costruire insieme e soprattutto partecipare a un dialogo collaborativo per promuovere il cambiamento, agendo a partire da buone pratiche quotidiane.

Vogliamo che la giornata sia per te anche un’occasione di nuove scoperte!

Per questo non troverai le proposte suddivise per discipline o ambiti disciplinari.

Oggi che il sapere è sempre più interconnesso vogliamo offrirti l’opportunità di sperimentare esperienze inedite, lasciandoti guidare da una o più parole chiave, che abbiamo scelto per te: il nostro invito a riflettere insieme su alcuni temi cruciali del nostro tempo, come la sostenibilità, l’accessibilità, il rispetto.

Sei pronto a sorprenderti?

Come partecipare a Padova insegna.

La partecipazione alla giornata è libera e gratuita e prevede il rilascio di un attestato di presenza da parte dell’Università di Padova per un totale di 3 ore.

Puoi raggiungerci facilmente dalla stazione degli autobus e dei treni con una passeggiata di 15 minuti o prendendo il tram e scendendo alla fermata “Ponti Romani”.

Se vieni in auto, consigliamo il parcheggio Autosilo ex-CLEDCA.

All’interno degli spazi del Centro Culturale San Gaetano potrai trovare anche una caffetteria con servizio di ristorazione.

Informazioni:

Comitato organizzatore

Giovanni Donadelli

Università di Padova (coordinatore)

Tania Fontana

Comune di Padova

Isabella Bonasera

Museo di storia della medicina - MUSME

Agnese Comellato

Università degli studi di Padova

Chiara Marin

Università degli studi di Padova

Ingresso libero

Info web

info@padovainsegna.it

https://padovainsegna.it/

https://padovamusei.it/it/news/padova-insegna

