Telmo Pievani vince il premio nazionale per il miglior podcast di divulgazione

"Il Gorilla ce l’ha piccolo" di Vincenzo Venuto, con la partecipazione di Telmo Pievani, si è aggiudicato il primo posto nella categoria podcast divulgazione ai Podcast Awards 2021 vincendo in ex aequo con Storie Brutte per la Scienza di Barbascura X, prodotto da Audible. La premiazione ha avuto luogo nella cornice del Teatro Carcano di Milano durante la prima edizione de “Il Pod”, organizzata dai co-fondatori di Tlon Andrea Colamedici e Maura Gancitano, nella quale sono stati premiati i venti migliori podcast selezionati da una giuria di esperti dell’industria podcast.

Nella terza stagione de Il Gorilla ce l’ha piccolo Vincenzo Venuto e Telmo Pievani hanno gettato uno sguardo sul futuro che ci aspetta, parlando di come la vita nasca, si evolva e finisca e spiegando in quale modo l’uomo sia diventato il responsabile della sesta estinzione di massa, attualmente in corso. Tutta la serie è disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme podcast e sul sito di Storielibere.fm.