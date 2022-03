Scuola, calano le iscrizioni: a settembre rischiano di saltare più di dieci sezioni di prima elementare

Ci saranno almeno dieci prime elementari in meno alla partenza del prossimo anno scolastico. E' il dato più eclatante che emerge dai primi numeri delle iscrizioni analizzati dal Mattino di Padova, che stanno arrivando via via al settore Servizi scolastici del Comune. Nel caso del IX istituto comprensivo 'Gregorio Ricci Curbastro' alla Guizza sono arrivate 42 domande in totale, da dividere per le tre scuole. Si faranno quindi solo 2 classi. Ma il problema esiste anche in centro. Solo 5 gli iscritti alla De Amicis e appena 16 alla 'Cesarotti Arria'. E a Torre, dove alla 'Davila' sono arrivate appena 4 domande d'iscrizione, che saranno quindi per forza dirottate alla 'Morante' di Mortise da cui arriveranno anche dalla 'Rodari', altra scuola con pochi iscritti alla prima elementare, così come a Chiesanuova alla 'Fogazzaro' del XIII istituto comprensivo. Problemi anche alla 'San Camillo' in zona ospedale (dove ci saranno ben 3 classi in meno), alla 'Ferrari' di Camin e alla 'Giovanni XIII' alla Stanga. Tra le motivazioni c'è sicuramente il calo demografico. Le coppie non fanno più figli a causa della mancanza di lavoro e quando raggiungono la stabilità economica spesso è tardi.

Piva

«Salteranno anche le classi a tempo pieno. Il problema è lo stesso: meno sono i bambini iscritti è più è complicato formarne a tempo pieno - spiega l'assessora alle politiche scolastiche, Cristina Piva - .Si è registrato un calo delle richieste in alcune scuole, ma la maggior parte non partirà perché essendoci pochi iscritti si riuscirà a crare solo la sezione antimeridiana. Ci sono quartieri periferici in difficoltà, ma il segnale più evidente è in centro - spiega l'assessora Piva - dove ci saranno praticamente solo due classi in tre scuole. Il calo demografico la fa da padrone sicuramente, ma è altrettanto vero che molte famiglie si trasferiscono in provincia o comunque mandano i propri figli in scuole dei comuni limitrofi».