10mila euro per le borse di studio a Carmignano di Brenta, ecco come fare la domanda

C’è tempo fino al 30 dicembre 2021 per partecipare al bando sulle Borse di studio, un’iniziativa dell’Amministrazione comunale che ha stanziato 10 mila euro per offrire 36 borse per importi da 100 a 500 euro.

Il valore dello studio

«La conoscenza e la formazione sono un valore ed una risorsa fondamentali per ogni persona ma anche per la comunità – spiega il Sindaco Eric Pasqualon – e con questa iniziativa puntiamo a valorizzare e stimolare l’impegno degli studenti e delle studentesse che, superando con tenacia e perseveranza le difficoltà che inducono molti giovani ad abbandonare il corso degli studi, continuano a frequentare la scuola superiore negli anni in cui si registra la maggior parte degli abbandoni».

Chi può chiedere la borsa di studio

Le borse sono destinate a studenti residenti da almeno 5 anni nel Comune di Carmignano di Brenta, che frequentano i corsi diurni delle scuole di secondo grado statali, parificate e legalmente riconosciute, oppure corsi diurni universitari o accademici, o, infine, laureati che abbiano conseguito la laurea non prima di novembre 2020. La graduatoria degli aventi diritto sarà stilata in base al merito, tenendo conto del punteggio dell’Esame di Stato o della licenza media, della media scolastica per le scuole superiori o dei crediti per la frequenza universitaria, ecc.

Studenti in possesso di licenza della scuola secondaria di I° grado: 10 borse da euro 100;

Studenti iscritti agli anni successivi al primo della scuola secondaria di 2° grado: 7 borse da euro 200;

Studenti che hanno conseguito la maturità iscritti all’Università: 6 borse da euro 300;

Studenti iscritti agli anni successivi al primo per l’Università: 7 borse da euro 400;

Studenti Laureati o con diploma di Laurea: 6 borse da euro 500.

Come presentare la domanda

Le domande dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo/Segretariato Sociale del Comune di Carmignano di Brenta (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 16 alle 18.30) entro il 30 dicembre.

Il Bando completo e le domande sono scaricabili dal sito internet del Comune. Per informazioni: Ufficio Segretariato Sociale del Comune tel. 049.9430355 - 223) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì dalle 16 alle 18.30.