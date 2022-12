AID Padova propone un corso per genitori e studenti sui Disturbi Specifici dell’apprendimento

La sezione AID di Padova promuove un corso rivolto ai genitori degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. Oltre che ai genitori, il corso è aperto anche agli studenti con DSA delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado.

Corso

Il corso, in partenza sabato 24 gennaio e strutturato in 5 incontri tenuti da formatori esperti, approfondirà i temi che riguardano gli aspetti emotivi e cognitivi degli studenti con DSA, fornirà suggerimenti utili e strategie adeguate per affrontare al meglio i compiti a casa e le verifiche in classe ed esaminerà la normativa a tutela dei diritti di questi alunni. Il percorso formativo si svolgerà in modalità mista: il primo e l'ultimo incontro, comuni a tutti i genitori iscritti, si svolgeranno in presenza presso l'IIS Duca degli Abruzzi (in via Mario Merlin 1, Padova). Gli altri tre incontri si terranno in modalità online su piattaforma Microsoft Teams, in date e orari diversi in base all’ordine e al grado della scuola del figlio.

Formazione

«Si tratta di un’importante iniziativa formativa, utile a favorire l’inclusione scolastica e a dare assistenza alle famiglie che fronteggiano quotidianamente le difficoltà legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento – ha dichiarato Sabina Tognon, Presidente della Sezione AID locale. «Il nostro obiettivo è quello di dotare i partecipanti di strumenti efficaci, in modo da affrontare con serenità il percorso scolastico». L’iscrizione al corso si effettua compilando il form accessibile dalla pagina web della sezione AID di Padova, dove sono consultabili tutti i dettagli sulle date, gli orari e i temi affrontati (https://padova.aiditalia.org/ ).