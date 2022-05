L’architettura incontra la scuola: gli studenti di Padova e Rovigo a colloquio con Marco Casamonti

Dopo il successo delle due giornate di talk conferenze e premiazioni organizzate in occasione della decima edizione della Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin, occasione che ha visto giungere da tutto il mondo importantissime personalità della cultura come Carlos Moreno, l’ideatore della città in 15 minuti, ma anche tutti gli architetti premiati per i loro progetti che possiamo ammirare a Padova, in piazza Cavour fino al 20 giugno, esposti nei Tavoli dell’Architettura progettati dalla Renzo Piano Building Workshop e realizzati in pietra di Vicenza (Laboratorio Morseletto per l’Architettura), ora un altro evento dedicato all’architettura: architettura incontra la scuola, con l’architetto Marco Casamonti che terrà un talk dal titolo: “L’architettura e le Arti”.

L'incontro

Al Centro Congressi Fiera Padova giovedì 19 maggio sono attesi oltre 800 studenti delle medie superiori di Padova e Rovigo che, dalle 9.30 alle 11.30, assisteranno alla lectio magistralis di Marco Casamonti. L’incontro è realizzato con il contributo della Fondazione Cariparo, da sempre attenta e presente nel coinvolgimento culturale dei più giovani.

Dettagli

Architettura e le arti. Questo è infatti il titolo dell’incontro organizzato per il prossimo giovedì 19 maggio al Centro Congressi di via Tommaseo, progettato dall’architetto Kengo Kuma già ospite della Fondazione Barbara Cappochin nel 2007 con la mostra a Palazzo della Ragione intitolata: “due carpe”, in sala Giotto.

Marco Casamonti

Marco Casamonti, architetto e designer, è Professore Ordinario presso la Facoltà di Architettura di Genova. Conduce un intenso lavoro di approfondimento e riflessione critica sui temi dell’architettura, pubblicando saggi e partecipando a conferenze e lectures. Dal 1997 è Direttore responsabile di Area, rivista internazionale di Architettura e Arti del Progetto. Nel 1988 fonda Archea Associati insieme a Laura Andreini e Giovanni Polazzi ai quali nel 1999 si associa Silvia Fabi. Lo studio, un network di circa 100 architetti operativi nelle sedi di Firenze, Milano, Roma, Pechino, Dubai e San Paolo, si occupa di architettura, grafica, editoria ed eventi. Tra i progetti più importanti: la Biblioteca comunale di Nembro (BG), l’UBPA B3-2 Pavilion World Expo 2010, il GEL, Green Energy Laboratory di Shanghai, la Cantina Antinori a San Casciano (FI), il Yanqing Grape Expo a Pechino e il Liling World Ceramic Art City a Changsha, Cina.

L'appuntamento

Questo evento, dedicato ai giovani con intento divulgativo al fine di appassionarli non solo alla disciplina dell’architettura ma a tutte le tematiche ad essa collegate, oggi di grande e stringente attualità; il vivere umano, l’ambiente, le dinamiche sociali, il risparmio energetico, alla dimensione globale e la salvaguardia dei tanti habitat oggi messi a rischio da una visione di sfruttamento.

La Biennale Internazionale di Architettura Cappochin

La Biennale Internazionale di Architettura Cappochin negli anni ha portato a Padova vere star del settore. Per citarne alcune, ricordiamo Renzo Piano con la mostra a Palazzo della Ragione e la Lectio Magistralis all’Università di Padova nel 2013. Ma ricordiamo anche nel 2009 la mostra monografica di Zaha Hadid a Palazzo della Ragione, la prima donna vincitrice del Premio Pritzker nel 2004, ed ancora Mario Botta, David Chipperfield, Kengo Kuma, Michele De Lucchi. Grandi architetti che hanno caratterizzato il panorama mondiale dell’architettura.

Va inoltre evidenziato come la Mostra delle opere premiate e il Symposium della Biennale Barbara Cappochin sia da anni ospitata in Giappone, al Centro di Cultura Italiano progettato dall’architetto italiano Gae Aulenti.

Gli eventi della Decima Edizione della Biennale Internazionale di architettura Barbara Cappochin sono promossi in collaborazione con il Comune di Padova e l’Ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Padova; sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con i patrocini di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Ministero Degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unione Internazionale degli Architetti (U.I.A.), Consiglio degli Architetti d’Europa (C.A.E.), Consiglio Nazione degli Architetti P.P.C. (C.N.A.P.P.C.), Legambiente Onlus, Istituto Nazionale Urbanistica (I.N.U.), Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Patrocinio della Regione Veneto, Università Iuav di Venezia (I.U.A.V.), Inarcassa, Federazione Ordine Architetti P.P. e C. del Veneto (F.O.A.V.), Università degli Studi di Padova, INU Veneto, Unione Camere Veneto, Istituto Italiano di Cultura Tokyo.

Foto articolo da comunicato stampa