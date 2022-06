Centri estivi al Museo di storia della medicina di Padova

Il MUSME propone 9 settimane dal 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre piene di giochi, esperimenti e laboratori per passare una fine estate divertente ed educativa.

Quando

Si avvicina la fine dell’anno scolastico. Il MUSME propone nove settimane, dal 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre, piene di giochi, esperimenti e laboratori, per passare un’estate divertente ed educativa, in piena sicurezza.

Dove

I centri estivi si svolgono al Museo di Storia della Medicina di Padova con un ricco calendario di attività giornaliere legate alla scienza e alla cultura, progettate per i bambini dell’ultimo anno dell’infanzia, delle scuole primarie e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Le attività proposte

Le attività sono state pensate per dare ai ragazzi la piena sicurezza sanitaria, oltre che il massimo divertimento. Durante la giornata si alterneranno delle attività di gioco e laboratorio per esplorare il mondo del corpo umano e i temi della salute e della scienza, non tralasciando la creatività. Nel pomeriggio, un’ora sarà dedicata allo svolgimento dei compiti.

Sicurezza

Ogni gruppo di ragazzi avrà un’aula e dei bagni dedicati in modo da rispettare le norme igieniche imposte e controllare il ricambio di aria. Anche gli spazi del pranzo saranno separati. Lo spazio del chiostro verrà ripartito e utilizzato dai gruppi in differenti momenti della giornata.

Costo

Il costo è di 150 euro a settimana, comprensivi di materiale per le attività e pranzo. Quest’anno è stata attivata una convenzione con l’Università e l’Azienda Ospedaliera di Padova, per i dipendenti delle due realtà il costo a settimana è di 135 euro.

Le richieste di iscrizioni vanno inoltrate online. https://www.musme.it/centri-estivi-al-musme/

Info

MUSME

Via San Francesco, 94

35121 Padova

049 658767

info@musme.it

Info web

https://www.musme.it/centri-estivi-al-musme/

https://www.musme.it/

