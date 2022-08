Come ordinare i libri per le scuole medie e averli a casa in 24 ore

Il nuovo anno scolastico 2022-2023 sta per iniziare. Per non farti trovare impreparato al rientro a scuola è bene iniziare a pensare ai libri di testo che si devono acquistare.

Nel corso delle scuole medie le materie da affrontare sono sempre di più, si acquisiscono nuove conoscenze e anche il numero di libri, con il loro inevitabile costo, aumenta.

Per aiutare i genitori ad acquistare i testi in tempo e con un piccolo risparmio, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui hai bisogno, senza rischiare di dimenticare qualche titolo.

Ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Libri di testo

2. Seleziona la regione d’appartenenza

3. Seleziona in seguito la provincia e poi il comune

4. Sceglie il tipo di scuola, in questo caso le medie

5. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi seleziona la scuola a cui è iscritto tuo figlio/figlia.

6. Ora non ti resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2022-2023 da cui puoi sempre spuntare quelli che già hai o non ti interessano.

8. Confermato l’ordine, nel giro di poco tempo riceverai comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i tuoi ragazzi nell’anno scolastico 2022-2023!

DIRITTO DI RECESSO ESTESO

Potrai restituire (senza doverne specificare il motivo) i libri scolastici acquistati entro 30 giorni, se venduti e spediti da Amazon.it.

