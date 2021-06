L'evento di fine anno è un concerto esclusivo di Nashley: l'appuntamento per gli alunni della "Briosco" 

In occasione della chiusura dell’anno scolastico e grazie al contributo e alla collaborazione dell’Associazione Le Mille e 1 Arcella, sabato 5 giugno 2021 dalle 10 alle 12, la Scuola Secondaria di Primo Grado Briosco ospitera? un evento musicale per i propri alunni.

La musica

Essendo la Briosco una scuola ad indirizzo musicale e per chiudere un anno scolastico tormentato e difficile e? nata l’iniziativa di ospitare una promessa della musica trap tanto amata dai ragazzi: Nashley.

Un momento unico

L’evento non sara? un concerto vero e proprio, ma l’artista presentera? in acustica alcuni suoi brani, coadiuvato dal suo chitarrista. Raccontera? la sua storia e il suo progetto musicale fatto di crescita, di scrittura di testi e di musica. Sara? questa l’occasione per gli studenti di conoscere il dietro le quinte di un progetto musicale che sfocia in una professione, avendo la possibilita? di fare domande e dibattere con il cantante.

L’evento sara? aperto solo agli alunni della scuola e organizzato rispettando le norme e i protocolli di sicurezza sanitaria.

L'importanza delle associaizoni del quartiere

Il Presidente dell’associazione Le Mille e Una Arcella Pablo Rolle dichiara «In questo anno difficilissimo per la scuola si capisce quanto utile è l'intervento ed il sostegno e la sensibilità del mondo associativo legato al quartiere Arcella ed in questo caso la nostra scelta è andata per sostenere un progetto con un artista giovane legato al mondo dei giovani con le sue contraddizioni per il mondo della scuola ed i ragazzi che questo anno hanno fatto una grande fatica. Da cui si evince quanto “Le Mille e Una Arcella” sia radicata nel territorio in cui è cresciuta e sensibile, sperimentando nei propri luoghi nuovi approcci per sostenere attivamente la cittadinanza di un quartiere in continuo cambiamento. “Le Mille e Una Arcella” che vive quotidianamente le contraddizioni del suo territorio e le valorizza positivamente con tanti progetti positivi che aiutano alla costruzione di una comunità aperta multicolore».

Info web

https://www.icbriosco.edu.it/

https://www.facebook.com/events/487553545655684/