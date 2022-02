«Una scuola d’eccellenza», il consiglio provinciale visita l’Ipseoa Pietro d’Abano

Giovedì 24 febbraio, il Presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, accompagnato dai consiglieri provinciali, ha visitato l’Istituto Professionale Statale Pietro d’Abano – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.

L’istituto

«Il Pietro d’Abano è una scuola d’eccellenza – ha detto il Presidente Bui – da qui escono i futuri professionisti dell’ospitalità alberghiera e della ristorazione. Super richiesti ancora prima di terminare gli studi dalle catene del food&beverage più prestigiose del mondo, gli studenti del Pietro d’Abano sono una vera ricchezza per tutti noi, un valore su cui puntare. La Provincia di Padova – ha continuato il numero uno di palazzo Santo Stefano – sta investendo molto per rendere il Pietro d’Abano una scuola funzionale, attraente e performante: oggi stiamo completando i laboratori. Gli interventi in programma – ha concluso il Presidente Bui - riguardano la dismissione completa dei container attraverso l’ampliamento dei nuovi locali (due nuovi piani per aule) con fondi Pnrr. Si sta, inoltre, lavorando per realizzare una nuova palestra».

Foto articolo da comunicato stampa