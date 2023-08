Nascono sempre meno bambini e le scuole rischiano di chiudere, alla De Amicis solo 26 iscritti

Le scuole elementari padovane soffrono del calo demografico, ma ce n'è qualcuna che rischia addirittura di chiudere perché ha pochi bambini iscritti. E' il caso della “Edmondo De Amicis" di via Citolo da Perugia, a Porta Trento Nord, dove per il prossimo anno scolastico si sono iscritti in tutto 26 bambini. In due per frequentare la prima elementare, sero in seconda, appena dieci in terza, sei in quarta e 8 alla quinta. Si formerà quindi una pluriclasse per consentire comunque lo svolgimento del servizio scolastico. Nella stessa aula ci saranno alunni di prima e di quinta. Per quest'anno l'amministrazione ha deciso di tenere comunque aperta la scuola, ma l'anno prossimo potrebbe diventare un plesso dove accogliere i bambini per altri tipi di attività.

Il ricambio generazionale

I costi per il Comune sono alti rispetto a ciò che rientra, quindi tenerla aperta per un numero di bambini che solitamente riempie una classe non è più sostenibile. «C'era un trend negativo anche lo scorso anno, ma le iscrizioni adesso confermano ciò che sospettavo - spiega l'assessore alle politiche scolastiche, Cristina Piva - .Ovviamente non c'entra le gestione della scuola o la dirigenza, ma semplicemente lì non ci sono più bambini e perché avvenga un cambiamento ci vorranno molti anni». Quella della "De Amicis" è il caso più eclatante, ma non è l'unica scuola dove ci sono problemi per formare delle classi, anche se non così evidenti. Problemi simili ci son anche alla “Antonio Fogazzaro” di Chiesanuova e alla “Luigi Luzzatti” a Salboro