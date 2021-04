Ancora pochi giorni per presentare la domanda di ammissione al conservatorio Pollini, tutte le info

Scade venerdì 30 aprile la prima sessione per la presentazione tramite procedura online delle domande di ammissione ai Corsi Accademici e Preaccademici (che raggruppano Corsi di base e Propedeutici) del Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini”.

L'offerta formativa

Gli insegnamenti vocali e strumentali disponibili in questo primo turno mostrano già una ricca panoramica dell’offerta formativa dell’Istituto musicale padovano, andando a proporre sia l’area classica che quella moderna, rappresentata dal jazz e dalla musica elettronica.

La seconda sessione di ammissioni

La seconda sessione di ammissioni, prevista dal 1 giugno al 15 luglio, comprende inoltre la presenza di cinque corsi in promozione riferiti alle seguenti classi di strumento: Clavicembalo, Contrabbasso, Flauto dolce (presente in promozione anche nella prima sessione), Mandolino e Trombone. Ciascuno dei suddetti insegnamenti, per chi intende frequentare il Triennio accademico, prevede per il primo anno un costo pari a 300 euro, anziché i regolari 800 euro: questo per incoraggiare lo studio della musica a livello professionale e allo stesso tempo promuovere delle discipline strumentali con meno richiesta che sono ugualmente ricercate nel circuito concertistico.

Scadenze

Una volta presentata la domanda di ammissione, dal 24 al 29 maggio e dall’1 al 3 giugno, per la prima sessione, e dall’1 al 9 settembre, per la seconda sessione, sono in programma le verifiche del livello di preparazione dei candidati.

I diplomi

Il Triennio rilascia il Diploma Accademico di Primo Livello, equiparato al Diploma dei Corsi di vecchio ordinamento del Conservatorio e alla Laurea di I livello dell’Università. Segue poi il Biennio che rilascia il Diploma Accademico di Secondo Livello. Non sono previsti limiti d’età per l’accesso.

Il mondo della musica, tutti i corsi

Nell’offerta formativa del “Pollini” si tiene comunque conto dei diversi profili ed esigenze di chi oggi desidera avvicinarsi al mondo della musica, con diverse tipologie di insegnamenti che vanno a coprire una vasta domanda: oltre ai Corsi di Alta Formazione, esistono quindi Corsi di Base, Propedeutici e Corsi liberi. Il modulo online per la domanda di ammissione è scaricabile dalla sezione News delle aree Didattica e Produzione del sito istituzionale conservatoriopollini.it.

