In classe con gli alberi del parco regionale dei Colli Euganei, la tutela dei boschi e dell'ambiente si impara a scuola

Il 21 novembre in tutta Italia si è festeggiata la Giornata Nazionale degli Alberi. Lo scopo dell’importante ricorrenza è stato quello di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.

L'importanza degli alberi

Sappiamo quanto gli alberi siano indispensabili per le loro capacità: consentono di assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità: funzioni fondamentali per la vita sul pianeta e che per questo è bene imparare fin da piccoli, come sostengono alla Scuola dell'infanzia statale "Arcobaleno " di Montegrotto Terme, dove recentemente si sono tenute delle attività legate all’educazione civica finalizzate a conoscere il proprio ambiente di vita.

Il progetto

Si tratta di un progetto di studio, inserito nella programmazione annuale formativa con il nome di "1,2,3 intorno a me cosa c'è?", che ha proposto come attività laboratoriale una riflessione proprio sugli alberi. Quelli conosciuti da i giovani studenti dell’Istituto e quelli visti proprio in occasione delle passeggiate legate alla giornata del 21 novembre, alla luce delle caratteristiche stagionali della natura all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei. L’osservazione è poi stata tradotta in un lavoro di gruppo per la realizzazione di cartelloni didattici per ricordare l'importanza della tutela dei boschi e della preservazione dell’ambiente naturale come contributo alla vita del pianeta.