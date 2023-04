Giornata mondiale dell’immunologia con Fattore J, il progetto arriva a Montagnana

Riceviamo e pubblichiamo:

"Abbiamo sensibilizzato 200mila giovani a una corretta informazione scientifica, ad assumere comportamenti responsabili per la salute di tutti e a confidare nei progressi della ricerca.

L'appuntamento

Abbiamo formato oltre 20mila studenti italiani su empatia, rispetto e inclusione e poi sulla fiducia nella scienza. Ora vogliamo contribuire, accanto alle istituzioni scolastiche, a infondere nelle ragazze e nei ragazzi fiducia nel futuro, nonostante le difficoltà del momento, e a stimolare in loro passione, determinazione e voglia di costruire un mondo in salute. Il prossimo incontro del progetto Fattore J, in programma il 28 aprile alle ore 11.30 presso l’Educandato San benedetto di Montagnana (PD) in avvicinamento alla Giornata Mondiale dell’Immunologia, prevede un momento formativo interattivo animato dagli esperti dell’Associazione Persone con Malattie Reumatiche e rare (APMARR) e dell’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) e coordinato da Fondazione Mondo Digitale.

Il progretto

Fattore J è il progetto promosso da Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia - azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson - con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani a una corretta informazione scientifica, ad assumere comportamenti responsabili per la salute di tutti e a confidare nei progressi della ricerca per una vita di qualità e un futuro in salute. A supporto del progetto una rete multisettoriale: sedici Associazioni Pazienti, due partner scientifici, Università Campus Bio-Medico di Roma e Università di Siena, e tre partner istituzionali, Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), VaccinarSì e Società Italiana di Farmacologia (SIF). L'Istituto Superiore di Sanità ha patrocinato l'iniziativa."