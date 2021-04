Boom di prenotazioni in sole 48 ore: live tour del Musme dedicato alle scuole è un successo

L’emergenza sanitaria ha reso ormai familiari concetti come isolamento e distanziamento, in antitesi con le attività educative, di collaborazione e di aggregazione promosse dalla scuola.

Le visite gratutite

Per dare un contributo nella risoluzione di questa emergenza sociale, il Museo di Storia della Medicina di Padova ha lanciato l’iniziativa “Live Tour al MUSME: alla scoperta del corpo umano”, offrendo un’esperienza diretta di condivisione e conoscenza. Da mercoledì 31 marzo sono cominciate le visite gratuite, sostenute interamente dalla Fondazione MUSME, rivolte alle classi di tutta Italia, dalle scuole primarie fino alle secondarie di secondo grado. Le prenotazioni raccolte finora, in meno di 48 ore, sono già 150, con classi provenienti non solo dal Veneto, ma anche dalla Lombardia, dall’Emilia-Romagna e dal Friuli Venezia Giulia e richieste di interesse e informazioni anche da altre scuole del Centro-Sud.

I dettagli della visita

Le visite si svolgono in diretta dall’innovativo Museo patavino, tramite la piattaforma di Youtube, in maniera totalmente interattiva. Ogni virtual tour, infatti, curato dalle guide museali, coinvolge tre classi, che oltre a scoprire uno dei musei più tecnologici e avanzati d’Italia, interagiscono con la guida in tempo reale e partecipano a un mini- quiz attraverso la pagina kahoot.it. Alla fine, la classe vincitrice si aggiudicherà un attestato formale rilasciato dal Museo. Un percorso dinamico che rispetto alle registrazioni di contenuti e approfondimenti offre l’esperienza diretta di scoperta del Museo, con percorsi che sono, inoltre, differenziati per fascia d’età con un linguaggio appositamente studiato per ciascuna tipologia di utenza.

Come prenotarsi

La visita guidata ha una durata di 1 ora e 30 minuti e può essere prenotata dal lunedì al venerdì attraverso il sito del museo: www.musme.it/livetour-al- musme-alla-scoperta-del-corpo- umano/ Per informazioni ulteriori, si consiglia di scrivere a scuole@musme.it

La prenotazione è obbligatoria.

Il museo

Il MUSME, museo unico nel suo genere in Italia, racconta lo straordinario percorso della medicina dal V secolo a. C. a oggi, ponendo il corpo umano al centro di un percorso che si snoda lungo tre piani, e 8 spazi tematici, dedicati ognuno ad un organo/apparato, dove ai reperti antichi si affiancano exhibit interattivi e multimediali.

Gli studenti affronteranno il tema della nascita e dello sviluppo delle scienze mediche moderne, in particolare nelle quattro grandi sale dedicate ai grandi quesiti relativi al corpo umano: Come è fatto? Sala di Anatomia, Come funziona? Sala di Fisiologia, Come si ammala? Sala di Patologia, Come si cura? Sala di Terapia.

Tra le tantissime attrazioni, i giovani visitatori potranno sfogliare virtualmente, insieme alla guida, preziosi libri antichi, normalmente inaccessibili al pubblico, o scoprire lo stupefacente Teatro Anatomico Vesaliano, grande salone in cui Anatomia e Fisiologia vengono illustrate da un modello di corpo umano lungo 8 metri, il grande uomo Vesaliano, su cui è possibile assistere ad innovative lezioni di anatomia.

Un viaggio unico che oltre a coinvolgere ragazze e ragazzi, bambine e bambini, oggi per la maggior parte a casa in didattica a distanza, permette anche di sensibilizzare i più giovani verso una disciplina che riguarda tutti, la medicina e lo studio del nostro corpo.

Informazioni

Musme

Via San Francesco 94, Padova

049 658767; info@musme.it

www.musme.it