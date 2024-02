Saltano una prova del concorso causa Covid, otto insegnanti rischiano il posto

Una vicenda che sta coinvolgendo otto insegnanti, padovane e venete, che per colpa del covid hanno saltato il concorso per un posto di ruolo. Hanno tutte superato la seconda prova, ma ora a causa di una sentenza del Consiglio di Stato, queste insegnanti, ora rischiano il posto di lavoro. In tutta Italia sono un centinaio che si sono venuti a trovare in questa situazione. Hanno tutte superato la prova suppletiva autorizzata dal Tar dopo il ricorso ma ora rischiano di nuovo.

Una di queste insegnanti è padovana, è entrata in graduatoria per un posto di ruolo, ma ora il posto fisso all’interno della scuola pubblica rischiano di perderlo per una sentenza del Consiglio di Stato. Queste insegnanti non avevano partecipato al concorso nella data fissata dal ministero perchè ammalate di Covid o in quarantena fiduciaria, superando però poi le prove nella sezione supplettiva del concorso stabilita dopo un ricorso al Tar.

Il caso di Carlotta Bertazzi è emblematico. L'insegnante padovana, grazie al concorso è entrata di ruolo e insegna in una scuola primaria di Vigonovo. Con 8 colleghe venete aveva partecipato al concorso supplettivo, ma alcune di loro non avevano potuto sostenere il concorso perchè appunto positive al covid o addirittura ricoverate in ospedale a causa del virus. Si trova, lei e le sue colleghe, nonostante le prove superate, nella condizione di rischiare di perdere il posto. Inoltre c'è un altro rischio, quello di avere meno punti in graduatoria per il prossimo anno.

In difesa di queste insegnanti c'è una petizione che sta raccogliendo interesse e condivisione, oltre che sottoscrizioni.