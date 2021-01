L’istituto “Leonardo da Vinci” vince il premio “Storie di alternanza”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Riceviamo e pubblichiamo:

Grande soddisfazione per l’Istituto Leonardo da Vinci di Padova che ha vinto il primo premio del concorso “Storie di alternanza” per gli Istituti tecnici e professionali, organizzato dalla CCIAA di Padova.

Il progetto che ha vinto

Protagonista del successo la classe 5TA dell’anno sc. 2019/20 dell’indirizzo Turismo che ha proposto il progetto “Prospettive della memoria”, un viaggio alla scoperta della sede storica e del valore culturale dell’ex monastero “Le Maddalene”, luogo dove ha sede l’istituto. Gli studenti hanno realizzato un innovativo percorso di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ideato appositamente per l’indirizzo tecnico turistico. Il risultato valorizza l’immagine del complesso delle Maddalene e al contempo la vitalità dell’istituto.

L’importanza della collaborazione

La ricerca effettuata, riportata in una relazione approfondita, è stata poi valorizzata attraverso strumenti innovativi di realtà virtuale, di realtà aumentata, attraverso ricerche presso i musei più importanti d’Europa. Importanti le sinergie attivate con istituzioni del territorio come Comune, Provincia di Padova, Archivio di Stato, Sovrintendenza ai beni culturali e il supporto della società Meeple Srl.

Studenti come guide turistiche

Il lavoro è stato valorizzato in un evento finale aperto alla comunità scolastica e al quartiere in cui gli studenti si sono messi nei panni di guide turistiche, condividendo le conoscenze e il loro entusiasmo. La descrizione del percorso e il video realizzato dai ragazzi hanno permesso la partecipazione del progetto al concorso “Storie di alternanza”, che si è distinto anche a livello nazionale.

I protagonisti

Un lavoro di squadra e il ringraziamento va agli studenti della classe 5TA, alla Dirigente scolastica Alessandra Garrì, ai professori Pellegrino, che ha realizzato il progetto e curato la partecipazione al concorso, Sarri e Daniele, all’organizzazione scolastica che ha collaborato con gli esperti esterni dott.ssa Massaro e dott. Micheletti, alla realizzazione di questo progetto di eccellenza.

Una scuola aperta al territorio

In queste occasioni, scopriamo una scuola aperta al territorio, capace di interagire con le istituzioni locali e di far diventare i propri studenti protagonisti del loro apprendimento. Una cittadinanza attiva, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali che parte dalla scoperta del valore del passato, l’identità del territorio in cui i ragazzi sono immersi, per immaginare una professione del futuro.

Info web

https://www.leodavinci.edu.it/pagine/primo-premio-al-concorso-storie-di-alternanza