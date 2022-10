L’Istituto agrario Kennedy vince la bandiera verde di Cia. Tutti assunti dopo il quinquennio

L’Istituto agrario Kennedy di Monselice ha vinto la Bandiera verde di Cia agricoltori italiani. Vittoria ottenuta grazie alle molteplici attività legate al comparto del primario che la dirigenza, il corpo docenti e tutti i collaboratori portano avanti a favore degli studenti e della comunità. Si tratta dell’unico istituto superiore italiano premiato con questo prestigioso riconoscimento. Da sempre il Kennedy è particolarmente impegnato “nell’azione di valorizzazione e tutela verso il patrimonio agricolo e naturale del territorio”.

La visita

Un mese fa il comitato esaminatore del premio ha visitato l’istituto e le strutture annesse; nell’occasione ha pure incontrato la nuova dirigente, la professoressa Antonina Volpe, e gli insegnanti referenti dei progetti. Su tutti, il laboratorio di produzione della birra, le varie coltivazioni che si estendono nel vicino terreno agricolo (nel quale sono recuperati anche dei vecchi vitigni), le serre e l’acetaia. Fra le altre iniziative, la produzione di vino con un’etichetta propria. «Sono particolarmente felice che la bandiera verde sia stata assegnata al Kennedy – commenta il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato - .Il punto di forza di questa scuola è che le alunne e gli alunni sono al centro delle attività svolte nell’ambito del settore agricolo». Al termine del quinquennio, chi non decide di proseguire gli studi all’Università ha già il lavoro assicurato. «Questo vuol dire che il primario è strategico ed è in grado di dare delle prospettive certe ai nostri giovani”. “Significativo anche il legame sviluppato nel corso degli anni fra il Kennedy e il territorio - conclude Trivellato - .Si tratta di una scuola che è anzitutto un punto di riferimento per la collettività»