L’importanza di conoscere il territorio: consegnati agli insegnanti di Montegrotto i libri che parlano del patrimonio dei Colli 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei entra a scuola anche quando gli istituti sono chiusi a causa del Covid e la didattica avviene a distanza. Entra perché la necessità è, invece, quella contraria alla lontananza, ossia l’avvicinamento di sempre più i ragazzi, in età scolare, alla conoscenza del grande patrimonio naturalistico rappresentato dal territorio in cui vivono e nella fattispecie del Parco. E quindi l’ingresso di questa mattina presso l’Istituto Comprensivo Statale di Montegrotto del vicepresidente del Parco, Antonio Scarabello, per la consegna di diverse decine di libri utili alle maestre per organizzare le attività, i laboratori, le letture che rientrano nel programma di Educazione civica, è stato un accesso sicuro, che fattivamente sigla un rapporto sempre più stretto fra l’Ente e gli istituti della formazione dei nostri giovani.

Conoscere il territorio è di vitale importanza

«La richiesta di ricevere del materiale del Parco – spiega Scarabello – ci è pervenuta solo qualche giorno fa, ma subito l’abbiamo accolta perché riteniamo che l’avvio ad una conoscenza del territorio sia di fondamentale importanza. Soprattutto oggi che le generazioni più giovani tendono a vivere il loro tempo nei “non luoghi” del web e dei social, il rischio di perdere il contatto con le realtà oggettiva degli spazi che ci circondano potrebbe diventare serio. E lo è ancora di più in un territorio ‘particolare’ come quello tutelato, in cui l’approccio deve sempre avere una componente culturale rivolta al rispetto, all’attenzione e alla consapevolezza del grande patrimonio naturalistico che esso rappresenta e preserva. Il progetto Per un Parco Plastic Free, inaugurato qualche mese fa, sempre con il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio, è stato un successo in quanto ha toccato la sensibilità dei nostri giovani sul grande tema della fragilità degli ecosistemi a causa dell’inquinamento, ma mi fa un immenso piacere che le scuole del territorio si rivolgano al Parco per avere anche altri tipi di contenuto, come nel caso del libro di Paolo Paolucci ‘Di stagione in stagione’ dedicato alla flora e alla fauna euganea«.

Malgrado il periodo di chiusura delle Scuole l’attività didattica continua e anzi si arricchisce di nuovi contenuti.

L’importanza dell’educazione civica

«Da settembre dello scorso anno – spiegano dalla Scuola dell’Infanzia Arcobaleno – l’insegnamento dell’Educazione civica è tornato obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado e per le scuole dell’infanzia è previsto l’avvio di attività di sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile. Noi ci occupiamo della formazione di bambini che vanno dai 3 ai 5 anni, sicché abbiamo pensato al Parco come realtà in cui trovare quegli elementi che possano essere di interesse per la loro curiosità e comprensione. La natura offre un grande campionario in tal senso, animali; alberi; fiori, uccelli come insieme di una ricchezza di cui è importante avere rispetto e cura. E nel Parco abbiamo trovato una risposta veloce e una grande disponibilità di materiale che potrà tornarci utile per realizzare le attività da proporre ora nella didattica a distanza e più avanti quando le lezioni torneranno ad essere in presenza. Si tratta di costruire i primi passi verso la consapevolezza del territorio in cui si vive».

Una miniera di informazioni

E non c’è ombra di dubbio che il libro consegnato questa mattina dal Parco all’Istituto costituirà una piccola miniera di informazioni. «Di stagione in stagione, nel Parco Regionale dei Colli Euganei”, pubblicato qualche anno fa contiene il lavoro di un esperto e appassionato conoscitore dei Colli Euganei come Paolo Paulucci, che in quattro quaderni, dedicati ad ogni stagione dell’anno, ha raccolto il suo lavoro di naturalista, fotografo e pittore per un racconto dedicato al Parco e alle sue meraviglie».

