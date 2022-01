Al Bruni continua la sperimentazione nazionale dei percorsi quadriennali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Giovedì 20 gennaio, il Liceo Scientifico Bruni ha ricevuto l’approvazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per rinnovare la sperimentazione nazionale dei percorsi quadriennali, già in atto dall’a.s. 18/19 e prevista nel PNRR. A Padova il liceo Romano Bruni era stato l’unico ad essere selezionato dal bando nazionale di quattro anni fa e oggi può ancora riproporre a tutti questo innovativo percorso liceale.

I primi diplomati

Il rinnovo era previsto per quelle scuole superiori che avevano iniziato la sperimentazione e che con il presente anno scolastico concludono il loro ciclo e portano i loro studenti alla maturità. Quest’anno, infatti, si diplomeranno i primi ragazzi del quadriennale e potranno scegliere il loro futuro già a 18 anni, come nella gran parte dei paesi europei.

I vantaggi

«Ma non è tutto» afferma il coordinatore, prof. Frizziero Martino, «la presentazione della domanda di rinnovo doveva rispondere anche a tre importanti novità: il potenziamento delle discipline STEM, la possibilità di erogare insegnamenti online, l’introduzione di attività connesse alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile». Insomma un liceo con lo sguardo rivolto verso il futuro.

Le caratteristiche

«Le altre caratteristiche del nostro liceo quadriennale» continua prof. Frizziero «sono l’introduzione di due nuove materie come Laboratorio di Metodo Sperimentale e Diritto ed economia in lingua inglese. Inoltre lo studente ha la possibilità di scegliere come svolgere alcune ore nell’arco dell’anno, se affrontando una seconda lingua o imparando linguaggi di programmazione informatica, se facendo teatro o preparando una ricerca di Matematica da proporre al convegno internazionale Math.en.jeans».

Info

In tutto il Veneto partiranno 7 licei, 4 tecnici e 3 professionali. È ancora possibile iscriversi. https://www.istitutobruni.com/liceo-bruni-home/“

Foto articolo da https://www.istitutobruni.com/liceo-quadriennale-rinnovato-iscriviti-al-futuro/