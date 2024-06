Studente si sente male durante la maturità, il presidente lo rimanda a settembre e viene rimosso

Ha prima soccorso un esamindando, poi lo ha rinviato a settembre. In aula però sono piombati gli ispettori del servizio scolastico che lo hanno sostituito. E' la storia di un presidente di commissione per gli esami di maturità, insegnante in pensione, arruolato per l'occasione in un liceo padovano. «Comportamento inadeguato nei confronti di un esaminando» è la motivazione con cui il provveditore Roberto Natale lo ha rimosso dall'incarico dopo l'episodio che lo ha visto protagonista durante la seconda prova. Ieri, 20 giugno, un ragazzino ha accusato un malore durante la seconda prova, tanto da richiedere subito l'intervento di un'ambulanza.

Dopo i soccorsi il ragazzo si è subito ripreso per portare a termine l'esame: «La sua prova in ogni caso non sarà considerata valida, dovrà sostenere l'esame suppletivo a settembre» la risposta del presidente della commissione, che non ha neanche coinvolto gli altri componenti della commissione, prendendo arbitrariamente la decisione. Per questo motivo il provveditore Natale, una volta informato dei fatti, è subito intervenuto per rimuovere il presidente attraverso due ispettori. La prova dello studente sarà quindi valutata regolarmente e senza alcun rinvio a settembre. «Sono state ripristinate le condizioni per una prosecuzione ordinata, serena e proficua delle operazioni. È stato un intervento necessario, tempestivo e doveroso» spiega il provveditore, Roberto Natale.