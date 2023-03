Un mercatino per «piccoli lettori» a Montegrotto Terme 

Grande successo a Montegrotto Terme per il mercatino del libro "Il Nido dei Piccoli Lettori" organizzato dal micronido comunale gestito dalla cooperativa Progetto Now in collaborazione con la libreria "Segnalibro" di Montegrotto Terme.

L'iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalle famiglie: sono stati venduti libri per un totale di oltre 600 euro. Il 15% del ricavato, ossia 100 euro, verrà usato per acquistare del materiale, tra cui libri, per i bambini del nido. «Ringraziamo - afferma l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton- la cooperativa Progetto Now per l’iniziativa e tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato, con la speranza di poter diffondere sempre più l'amore per la lettura e i libri».