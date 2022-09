Il MUSME si presenta agli insegnanti: percorsi personalizzati e tante proposte didattiche

Il MUSME, anche quest’anno, “si presenta” mercoledì 14 settembre alle ore 16 a tutti gli insegnanti interessati a scoprire le numerose tecnologie interattive e le proposte didattiche per l’anno scolastico 2022-2023.

Tutti gli insegnanti partecipanti all’evento, dopo la presentazione in aula, verranno condotti all’interno del museo per una presentazione del percorso espositivo.

L'attenzione alle scuole

Per la sua forte connotazione multimediale il MUSME si rivolge a tutti, proponendo un percorso espositivo che si adatta al visitatore: dalla narrazione giocosa per i più piccoli all’approfondimento scientifico per gli studiosi.

In particolare, si presta molto bene alle attività didattiche con le scuole, con percorsi personalizzati per le diverse classi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole superiori di secondo grado.

Il Museo di Storia della Medicina in Padova

L’innovativo Museo di Storia della Medicina in Padova (MUSME) è stato inaugurato il 5 giugno 2015 all’interno dell’ex Ospedale di San Francesco Grande – primo ospedale patavino, attivo dal 1416 al 1789.

In equilibrio tra Passato e Futuro, il MUSME coniuga Storia e Tecnologia.: tra reperti antichi, exhibit interattivi e giochi multimediali, racconta il percorso della scuola di Medicina padovana, illustrando i segreti del Corpo Umano seguendo l’ordine in cui sono stati svelati nel corso dei secoli.

Sala A – storia dell’ex Ospedale di San Francesco Grande

Sala B – l’Università di Padova e la Rivoluzione Scientifica del XV secolo

Sala C – Anatomia: le risposte della Medicina alla domanda “Com’è fatto il Corpo Umano?”

Sala D – Fisiologia: le risposte della Medicina alla domanda “Come funziona il Corpo Umano?”

Sala E – Patologia: le risposte della Medicina alla domanda “Come si guasta il Corpo Umano?”

Sala F – Terapia: le risposte della Medicina alla domanda “Come si cura il Corpo Umano?”

Teatro Anatomico Vesaliano – Lezioni di Anatomia e Fisiologia per grandi e piccini su un modello di corpo umano lungo 8 metri

Per info e prenotazione: https://www.musme.it/

https://www.musme.it/musmeduday-2022/