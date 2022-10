Nuove proposte formative per l'anno scolastico 2023/24: l'incontro in provincia

Riunite in Provincia di Padova le Commissioni d’Ambito per la valutazione delle nuove proposte di Offerta Formativa per l’anno scolastico 2023/2024, alla presenza del presidente Sergio Giordani, del Consigliere provinciale con delega alla Pubblica Istruzione Luigi Bisato e del Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Roberto Natale.

Offerta formativa

«Abbiamo accolto all’unanimità - spiega Sergio Giordani - le richieste di nuovi indirizzi di studio presentante dalle scuole della Provincia di Padova: ora spetta alla Regione del Veneto l’autorizzazione definitiva. La carta vincente è sicuramente il continuo aggiornamento, la capacità dei dirigenti scolastici e di tutto il gruppo docente di mettersi sempre in discussione per accogliere il continuo mutamento di una società liquida. Nella formazione è indispensabile puntare sull’alleanza imprese-scuola-università, capire le esigenze formative e cercare di adottare gli strumenti adeguati per rispondere al divario tra l’offerta formativa e la domanda delle imprese». Il direttore dell’ufficio scolastico Roberto Natale esprime «apprezzamento per la qualità delle proposte presentate, volte ad adeguare l’offerta formativa alle aspettative e aspirazioni degli studenti e alle esigenze formative dei territori, aggiornando e integrando opportunamente gli indirizzi di studio, sia delle scuole superiori statali sia degli enti della formazione professionale. Tranne in un caso, tutte le proposte sono risultate coerenti con le Linee Guida regionali e per questo hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione».

I nuovi corsi

Il nulla osta è stato concesso alla Scuola Edile di Padova, scuola di Formazione Professionale, che potrebbe aprire una nuova sede a Cittadella e offrire al territorio dell’Alta Padovana, dove la concentrazione delle imprese edili è altissima, due nuovi percorsi formativi altamente specializzati: Muratura e calcestruzzo e Movimento terra. Nella scuola di Formazione Professionale Dieffe di Noventa Padovana, sarà attivato il corso di “Operatore delle produzioni alimentari” e sarà una delle pochissime scuole in Italia ad avere un percorso formativo totalmente dedicato alla birra. Sarà implementata l’offerta formativa anche al Liceo Artistico Modigliani di Padova che aprirà il nuovo liceo coreutico dedicato alla danza, l’unico nella provincia di Padova e il secondo nel Veneto.

Luigi Bisato

«Ampliare l’offerta formativa provinciale significa dare nuove opportunità ai nostri ragazzi – ha detto il Consigliere Provinciale con delega alla Pubblica Istruzione Luigi Bisato – Attivare nuovi percorsi formativi significa offrire nuove prospettive di vita e di lavoro, investire nel futuro dei giovani e rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale che, come sappiamo, chiede figure sempre più specifiche e altamente preparate. L’indagine che porta alla trasformazione di un percorso di studi o all’attivazione di un nuovo corso tiene in grande considerazione l’analisi del territorio, delle richieste del mercato e della collocazione territoriale delle scuole, oltre alle dimensioni e alle condizioni degli edifici scolastici». I rappresentanti delle amministrazioni locali presenti hanno espresso piena condivisione alle proposte analizzate, sottolineando l’importanza che il Sistema Scuola riveste nelle comunità locali e la rilevanza che assume l’aspetto dei collegamenti tra territorio e scuole.