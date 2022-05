Asilo e scuola dell'infanzia, l'assessora Piva blocca gli aumenti delle rette dettati dall'Istat

Rette del per nido e scuole dell'infanzia bloccate. Nonostante l'Istat "consigliasse" un aumento del 3,8%, l'amministrazione grazie all'assessora alle politiche scolastiche è riuscita a ridurlo al minimo. Parliamo degli asili nido (0-3 anni), le scuole dell'infanzia (3-5 anni) gestite dal Comune e le scuole primarie e medie inferiori, dove c'è il servizio mensa. In base ad una normativa nazionale vigente, l'amministrazione comunale ha scelto di avvalersi della possibilità di ridurre del 90% l'aumento delle tariffe per l'anno scolastico 2022-2023. E così le nuove rette cresceranno non in base all'ultima inflazione registrata, che è stata del 3,8%, ma solo dello 0,38%. In tal modo le tariffe cresceranno al massimo di pochi centesimi di euro, se non resteranno invariate rispetto all'anno scolastico in corso.In città gli asili nido comunali sono 18, mentre le scuole dell'infanzia sono 10. Sono 1.800 in tutto i bambini che frequentano gli asili e le materne comunali. Per gli asili nido la retta oscilla da un minimo di 50 a 475 euro al mese, ricordando però che in città solo il 30% dei genitori manda i figli al nido. Il 70% li tiene a casa. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia si va da 2 a 147 euro in base alle fasce Isee. Per le mense della primaria ogni pasto costa da 2,62 a 4,71 euro. Mentre per le medie da 3,11 a 5,32 euro. «La vita anche per le famiglie padovane sta diventando sempre più cara - osserva Cristina Piva, assessora alle politiche scolastiche - .Tra i genitori sono tanti a portarsi a casa uno stipendio basso. Numerose mamme non lavorano. Per non parlare poi di tutte quelle situazioni familiari specifiche, dove le persone sono costrette a chiedere un aiuto ai servizi sociali. Quindi ci è sembrato doveroso venire incontro alle esigenze economiche di così tanti genitori utilizzando la normativa nazionale che ci consente di aumentare solo di pochissimo le rette ed il servizio mensa».