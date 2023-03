La prevenzione a portata dei più piccoli con il ciclo “Alfabetizzazione alla Salute a Scuola”

Ognuno di noi può fare la differenza, anche i bambini, per salvare una vita. È da questa riflessione che ha avuto origine l’idea dell’Amministrazione Comunale di Pozzonovo di declinare la rassegna “Alfabetizzazione alla Salute”, ciclo di incontri che si pone l’obiettivo di fare sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione, a misura di bambino.

Prevenzione

Dalla collaborazione tra l’Amministrazione, le Scuole di Pozzonovo e l’Associazione “Padova fa battere il cuore”, è così nata la prima edizione del progetto formativo “Alfabetizzazione alla Salute a Scuola”. «Riteniamo importantissimo parlare di salute e prevenzione anche ai bambini, ovviamente con linguaggio e modalità adatti alla tenera età – commenta il Sindaco Arianna Lazzarini. – Oltre alla nuova iniziativa dedicata ai più piccoli, a breve ripartiranno anche gli incontri aperti alla cittadinanza».

Scuole

Per questa prima esperienza si è voluto partire dalla gestione delle situazioni di emergenza, con l’iniziativa “Il primo soccorso insegnato ai bambini”: quattro incontri di due ore ciascuno, che porterà gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado ad apprendere quelle nozioni utili per reagire con prontezza e senso di responsabilità di fronte ad emergenze improvvise. Gli alunni (martedì 7 marzo quelli di prima e seconda elementare, mercoledì 8 quelli di terza e quarta, martedì 14 i ragazzi di seconda e terza media, mercoledì 15 quelli di quinta elementare e di prima media) ascolteranno i volontari dell’Associazione padovana, saranno invitati a fare domande e potranno sperimentare le semplici azioni da mettere in pratica in situazioni simulate di pericolo ed emergenza. «L’iniziativa “Alfabetizzazione alla Salute” ha riscosso un grande successo di pubblico – aggiunge l’Assessore alla Salute della Persona Pamela Milan - e questo è un segnale positivo, perché dimostra che i cittadini sono attenti a tutto ciò che riguarda la prevenzione e la tutela della propria salute».

Il prossimo 17 marzo il Dottor Giampaolo Pasquetto, direttore dell’Uoc Cardiologia dell’Ulss6 Euganea, parlerà di “Prevenzione Cardiovascolare”, incontrando i cittadini in Sala Consiliare dalle 20.45. Nelle settimane successive saranno inoltre organizzati due corsi per il Primo Soccorso riservati agli adulti.